Amori Rubati, a Roma la sesta edizione della rassegna: sei giorni di teatro, incontri e riflessioni contro la violenza di genere

Comunicato stampa

Dal 24 al 29 novembre a Roma, la rassegna ideata da Federica Di Martino presenta il testo vincitore della prima edizione del Premio Luciano Damiani: Ordalia – o il morire bene di Maria Porzio. In programma anche incontri con Tlon, Università Roma Tre, Differenza Donna e UDI Monteverde e il reading di Lontano Lontano di Tiziana Calabrò.

Dal 24 al 29 novembre il Teatro di Documenti di Roma ospita la sesta edizione di Amori Rubati, progetto culturale diretto da Federica Di Martino che intreccia teatro, formazione e divulgazione per affrontare il tema della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la rassegna propone un programma di spettacoli e incontri con artiste, autrici, filosofe, avvocate e rappresentanti di associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Al centro dell’edizione 2026 la prima assegnazione del Premio Luciano Damiani, destinato alla drammaturgia contemporanea, e la messa in scena di Ordalia – o il morire bene, testo di Maria Porzio selezionato attraverso la call pubblica «La costruzione di una strega».

La rassegna entra così nella sua settimana centrale dopo l’apertura dello scorso ottobre con Bellezza Orsini, spettacolo diretto da Adriano Evangelisti. Dal 24 al 28 novembre, in collaborazione con il Teatro di Documenti, gli appuntamenti teatrali saranno affiancati da momenti di approfondimento affidati a professioniste, esperte e realtà associative. Un dialogo tra linguaggi artistici e competenze differenti, che intende portare al centro della discussione le radici culturali e sociali della violenza, le possibilità di prevenzione e gli strumenti di sostegno alle donne.

La principale novità di questa edizione riguarda il Premio Luciano Damiani, intitolato al grande scenografo del Novecento che progettò e costruì il Teatro di Documenti. A inaugurare il riconoscimento è Ordalia – o il morire bene di Maria Porzio, risultato vincitore della call «La costruzione di una strega», lanciata lo scorso settembre. Il testo è stato selezionato da una giuria composta da Dacia Maraini, Federica Di Martino, Cinzia Maccagnano, Eugenio Murrali e Anna Ceravolo. La scelta si inserisce nel percorso di valorizzazione della scrittura teatrale contemporanea promosso da Amori Rubati, affidando alla drammaturgia il compito di interrogare, attraverso la scena, le forme storiche e attuali della sopraffazione e del giudizio esercitato sui corpi e sulle libertà delle donne.

Dal 24 al 28 novembre, il Teatro di Documenti ospiterà il debutto di Ordalia – o del morire bene, con la regia di Cinzia Maccagnano e in scena Laura Mazzi, Gilda Rinaldi Bertanza, Havana Alfarano. Il testo di Maria Porzio immagina un mondo in cui i processi alle streghe non sono mai terminati e una scuola di nuoto clandestina prepara le donne accusate a sopravvivere alla prova dell’acqua, antico strumento di giudizio sulla loro presunta colpevolezza. In questo rifugio, l’apnea diventa metafora e gesto concreto di resistenza, mentre tra le allieve si costruiscono legami di fiducia e sorellanza, messi alla prova dall’avvicinarsi del processo. Attraverso una scrittura che alterna momenti di straniamento e leggerezza a una tensione progressivamente più drammatica, Maria Porzio trasforma l’apnea da metafora della condizione femminile a gesto concreto di resistenza e lotta.

Accanto alla proposta teatrale, il calendario degli incontri affronta il tema della violenza di genere da prospettive filosofiche, giuridiche e sociali. Martedì 24 novembre alle ore 19.00, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto di ricerca e divulgazione culturale Tlon, presentano Medea non è impazzita. Il discorso “ragionevole” di Giasone. A partire dalla tragedia di Euripide, l’incontro rilegge il confronto tra Medea e Giasone per indagare i meccanismi attraverso i quali il linguaggio della ragionevolezza può diventare uno strumento di legittimazione della violenza e di delegittimazione della protesta femminile. Filosofa, pedagogista e scrittrice, Maura Gancitano si occupa di parità di genere ed educazione sentimentale; Andrea Colamedici è filosofo, editore e artista, impegnato nella ricerca sulla filosofia dell’intelligenza artificiale e sulla teoria dei media.

Il programma di Amori Rubati prosegue il 25 novembre alle ore 19 con Non conforme. Quando la diversità diventa persecuzione, appuntamento realizzato in collaborazione con Soroptimist International Italia e moderato da Eugenio Murrali. Il dialogo approfondisce il tema delle persecuzioni nei confronti delle donne, che si aggravano quando alla discriminazione di genere si aggiungono elementi di diversità, trasformati in motivo di stigma ed esclusione. Una riflessione che trova riscontro anche nelle opere al centro della rassegna: Bellezza Orsini, con Maria Cristina Gionta, attrice dello spettacolo, e Ordalia – o il morire bene, scritto da Maria Porzio. Intervengono Lucilla Tamburino, presidente del Club Roma Tre, Maria Cristina Gionta e Maria Porzio.

Giovedì 26 novembre alle ore 19.00 sarà la volta di L’Università a contrasto della violenza di genere, incontro dedicato al ruolo della formazione e dei servizi di prevenzione negli atenei. Interverranno Martina Millefiorini, ricercatrice dell’Università Roma Tre e avvocata, co-coordinatrice del Corso di Alta Formazione sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e di genere, e Simona Ammerata, coordinatrice del Centro Antiviolenza Sera di Pietrantonio dell’Università Roma Tre. Modera Paola Malfatti. L’appuntamento ripercorre anche il percorso dell’ateneo romano, che ha dedicato il proprio Centro Antiviolenza alla memoria di Sara Di Pietrantonio, studentessa uccisa dall’ex fidanzato nel maggio 2016. Al centro della riflessione, l’importanza della formazione universitaria e delle attività di prevenzione rivolte alle nuove generazioni.

Venerdì 27 novembre alle ore 19.00, Resistere alla violenza, costruire libertà: l’esperienza di Differenza Donna e dei Centri Antiviolenza vedrà la partecipazione di Alessia D’Innocenzo, in rappresentanza di Differenza Donna, con la moderazione di Giulia Galeotti. L’incontro approfondirà il ruolo dei Centri Antiviolenza nell’accoglienza e nel sostegno a donne, ragazze, bambine e bambini, affrontando i temi dell’autodeterminazione, della prevenzione, del riconoscimento delle diverse forme di violenza e del contrasto agli stereotipi e alle disuguaglianze di genere.

Sabato 28 novembre alle ore 17.00, Marina Patriarca dell’UDI Monteverde interverrà con Una lista orribile lunga troppi anni, un appuntamento dedicato alla memoria delle donne vittime di femminicidio. Partendo dall’esperienza dell’Unione delle Donne in Italia nella raccolta e nella registrazione dei casi riportati dalla cronaca, l’incontro rifletterà sulla dimensione strutturale della violenza e sulla necessità di mantenere viva la memoria delle vittime, affinché il femminicidio non venga considerato una successione di episodi isolati.

La rassegna si concluderà domenica 29 novembre alle ore 18.00 con il reading di Lontano Lontano di Tiziana Calabrò, testo insignito della Menzione Speciale della call «La costruzione di una strega». Con la regia di Cinzia Maccagnano e interpretato da Laura Mazzi e Gilda Rinaldi Bertanza, il lavoro racconta il rapporto tra una madre affetta da una malattia che compromette la memoria e una figlia che cerca di ricondurla a sé. Attraverso il richiamo al mito di Pasifae e Arianna, il testo attraversa conflitti familiari, lutti e identità femminili, interrogando il ruolo della donna dentro e fuori le mura domestiche. Al termine della serata è prevista la consegna dei riconoscimenti alle due autrici premiate.

Con questa sesta edizione, Amori Rubati prosegue il proprio percorso di incontro tra produzione artistica, approfondimento e partecipazione civile, riconoscendo al teatro e alla drammaturgia una funzione centrale nella costruzione di consapevolezza e nella discussione pubblica sui temi della violenza di genere.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

AMORI RUBATI – VI EDIZIONE

24–29 novembre 2026

Teatro di Documenti

Via Nicola Zabaglia, 42

Biglietti

Incontri 2€

Spettacolo: intero 12€

Incontro + spettacolo: 12€

prenotazione obbligatoria a info@effimerateatro.it