Comunicato stampa

UDC METTE IN RETE LADISPOLI, CERVETERI E BRACCIANO

A Cerveteri la prima tappa del percorso comune: un brand agroturistico e commerciale per le tre città e il progetto di un Punto di Primo Intervento Avanzato

Cerveteri, 16 novembre 2026. Un marchio unico per promuovere insieme il litorale di Ladispoli, la Cerveteri etrusca e il lago di Bracciano.

Un Punto di Primo Intervento Avanzato per Ladispoli e Cerveteri, comprensorio di circa 80mila abitanti che ne è privo dal 2019.

Sono le due proposte presentate dall’UDC sabato 14 novembre a Cerveteri, nell’evento che ha riunito i coordinamenti del partito dei tre comuni.

L’iniziativa è stata ideata e fortemente promossa da Luigi Mataloni, coordinatore UDC di Ladispoli e membro del direttivo di Roma e provincia con delega allo sviluppo dell’area nord, il quale si è fatto promotore di questo importante incontro e organizzatore dell’intero progetto strategico.

L’obiettivo di Luigi Mataloni è la creazione di un brand agroturistico e commerciale che unisca Ladispoli, Cerveteri e Bracciano sotto il nome “Mare, Monti e Lago” e metta in rete turismo, commercio e agricoltura: tre vocazioni diverse che insieme possono diventare un’offerta sola.

Alla serata hanno partecipato il consigliere regionale Nazzareno Neri, componente della Commissione Sanità della Regione Lazio, il neo coordinatore UDC di Bracciano Fabrizio Sagripanti, il coordinatore designato di Cerveteri Roberto Carnevale e l’avvocato Maria Caredda, membro del direttivo di Ladispoli.

In collegamento video è intervenuto Roberto Riccardi, coordinatore UDC di Roma e Città Metropolitana.

Al progetto turistico collaborerà Gino Galati, nome legato da anni all’accoglienza dei visitatori a Cerveteri per il suo trenino e per l’impegno nella tutela dei siti archeologici ceriti, che ha esposto ai presenti la propria visione.

Nel corso dell’incontro sono stati proiettati i video con le proposte per Ladispoli, Cerveteri e Bracciano. È stata la prima tappa di un lavoro comune tra i tre coordinamenti.

“Ladispoli, Cerveteri e Bracciano corrono insieme”, ha dichiarato Luigi Mataloni. “Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo e l’entusiasmo e Fabrizio Sagripanti per la realizzazione dei video. Meno parole, più fatti: ci rivediamo presto”.

Ufficio Stampa UDC

Coordinamento territoriale

(Ladispoli, Cerveteri, Bracciano)