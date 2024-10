A Roma un convegno sull’evoluzione del Credito nella Capitale

Il 29 ottobre 2024, si terrà presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio il convegno:

“Credito e territorio: le sfide, le opportunità e la sostenibilità dei nuovi modelli distributivi”.

L’evento, promosso dalla First CISL di Roma e Rieti – Federazione territoriale del sindacato nazionale dei lavoratori di banche e assicurazioni della CISL – vedrà la partecipazione del Segretario Generale nazionale della First CISL, Riccardo Colombani, unitamente a un qualificato parterre di relatori a rappresentanza del mondo delle banche, delle Istituzioni pubbliche, del mondo delle imprese e della società civile.

Il tema centrale del dibattito sarà l’impatto socio-economico dei nuovi modelli organizzativi delle banche e le relative ricadute in termini di gestione della clientela – enti pubblici, imprese e cittadini – in ragione della diffusione degli strumenti digitali, in luogo del rapporto fisico. L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sull’evoluzione del credito nell’area metropolitana di Roma e per stimolare ragionamenti e proposte a sostegno dello sviluppo dell’area metropolitana più rilevate del Paese.

“E’ fondamentale per la tenuta economica del territorio avere una biodiversità del sistema creditizio, che veda unitamente alle nuove banche digitali la presenza di sportelli bancari tradizionali. Il tutto anche per favorire il ripristino di centri decisionali locali degli istituti finanziari, migliorando così la qualità e la quantità degli impieghi finanziari verso i cittadini, le imprese e le Istituzioni territoriali”

Queste le parole del Segretario generale della First CISL di Roma e Rieti, Claudio Stroppa, in presentazione della tavola rotonda.