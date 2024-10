Spi Cgil e Uilp il 28 ottobre in piazza a Viterbo con la manifestazione “Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha”

Il 28 ottobre le pensionate e i pensionati di CGIL e UIL del Lazio saranno in piazza in tutte le province della regione con lo slogan “Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha” per contrastare la legge di bilancio preparata dal Governo. Una legge di bilancio ancora una volta inadeguata ad affrontare le priorità delle persone e che rischia di peggiorare significativamente la condizione materiale di vita delle pensionate e dei pensionati.

Pensioni, sanità, fisco e non autosufficienza sono i temi a valle della mobilitazione.

Temi di interesse generale che, come fili intrecciati, tessono la tela della dignità e dei diritti di ognuno.

Rivendichiamo il diritto ad una Sanità pubblica efficiente, fatta di medici, infermieri ed operatori ospedalieri qualificati, in pieno organico e ben retribuiti, e il diritto alle cure gratuite con l’eliminazione delle bibliche liste d’attesa che stanno costringendo milioni di malati a smettere di curarsi.

Diciamo no alla privatizzazione di beni e servizi sanitari pubblici e no all’autonomia differenziata.

Chiediamo politiche di investimento a favore dei giovani per contrastare la fuga dei cervelli, di sostegno alle giovani coppie e di inclusione per giovani, donne e immigrati contro l’inverno demografico. Senza il loro contributo non sarà possibile nel prossimo futuro garantire la tenuta del sistema pensionistico.

Ci mobilitiamo perché è tempo di rivedere il criterio di rivalutazione delle pensioni presenti e future, non rispondente ai reali valori dell’inflazione.

Chiediamo di rafforzare la rete di sostegno alle persone anziane e non solo, con particolare attenzione alle RSA, Case di Riposo e Assistenza domiciliare.

Per tutte queste ed altre ragioni, manifesteremo a Viterbo a Piazza della Repubblica a partire dalle ore 10.

Invitiamo a partecipare: le istituzioni, i rappresentanti politici locali, le realtà associative e le cittadine e i cittadini tutti.

Cinzia Vincenti – SPI CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo

Franco Palumbo – UILP Viterbo