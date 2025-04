CARACCIOLO A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “AD UNA GUERRA GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE NON VI PARTECIPEREBBE”

“Se ci fosse una guerra la gran parte della popolazione non vi parteciperebbe”. Lo ha affermato il direttore della rivista di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo, nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

“Siccome i giovani sono pochi”, ha detto Caracciolo, “e siccome la maggior parte dei giovani italiani non ambisce a fare la guerra allora dobbiamo in qualche modo rieducarli. Se vi fosse una guerra la gran parte della popolazione non vi parteciperebbe”.

Secondo Caracciolo “Putin non voglia finire subito la guerra e voglia prendersi dei pezzi di Ucraina. Penso che la possibilità di prendersi dei pezzi ce l’abbia. Penso che il rischio di un crollo del fronte ucraino sia concreto e questo dovrebbe spingerci ad accelerare. Certo Trump non mi pare un gran negoziatore”.