MIELI A “UN ALIENO IN PATRIA” (RAI 3): “PROTAGONISTA DELLA MANIFESTAZIONE E’ L’ASSENTE SCHLEIN”

“La vera protagonista della manifestazione di oggi è l’assente Elly Schlein. E ha fatto benissimo a non andarci perché ha il compito di tirare le reti tra tutti questi che sembrano parlare la stessa lingua”. Lo ha affermato il giornalista Paolo Mieli nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.

Nel corso della puntata Paolo Mieli ha analizzato il sentiment degli italiani rispetto alla guerra, soprattutto alla luce degli ultimi sondaggi. “Perché poi a un certo si andrà a votare”, ha detto Mieli, “e immagino che questi sondaggi si tradurranno in una valanga di voti per i partiti pacifisti. Che significa la sinistra, Conte, ma anche la Lega, che è ancora più pacifista di Conte”.