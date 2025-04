Dal Comune di Bracciano: per il 9 aprile, sospensione del flusso idrico e rifornimento tramite autobotti

Si informa che Acea Ato2 , al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, ritiene necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Bracciano il giorno 09/04/2025 dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: VIA PRINCIPE DI NAPOLI E TRAVERSE – VIA ARNO – VIA BRENTA – VIA TARO – VIA DI COTOGNOLA – VIA AURELIO SAFFI – PIAZZALE FRANCO FORMAGGI – VIA LUIGI DOMENICI – VIA PIZZUTI – VIA POLLASTRINI – VIA DON GNOCCHI – VIA DEL CIMITERO – VIA UDINO BOMBIERI – VIA REGINA D’ITALIA – PIAZZA PRATOTERRA – VIA DEI PASQUALETTI – VIA COLLE LAURETANO – VIA GUBBIO – VIA FLAVIA – VIA CLAUDIA – VIA CUPETTA DEL MATTATIOIO – VIA MARTIRI DI BELFIORE – VIA ZARA – VIA TRIESTE – VIA NEGRETTI – VIA VIROFLAY – VIA DELLE GROTTE – VIALE GIULIO CESARE – VIA CARLO CATTANEO – VIA GIUSEPPE PALAZZI – VIA OBERDAN – VIA DEL FOSSATO – VIA GIROLAMO TAMBURRI – VIA DELLE CANTINE -VIA DELLA ARAZZARIA – VIA FIORAVANTI – PIAZZA I MAGGIO – VIA UMBERTO I – ZONA CASTELLO DI BRACCIANO – VIA ARMANDO SALA – VIA ETTORE LATINI – VIA ODESCALCHI – VIA GUIDO VOLPI – VIA CAVOUR – VIA DEL LAGO – VIA DEL RIPOSO – VIA CIRCUMLACUALE – VIA DI SOTTOROCCA – VIA DEI QUADRI

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: PARCHEGGIO PIAZZALE PASQUALETTI – CASA DELL’ACQUA ACEA

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli e/o comunicato stampa.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it

Area Lavori pubblici e Manutenzioni

Piazza Mazzini, 5

05/04/2025