Manziana: la Caldara si trasforma in “Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto”

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Lo scorso 19 settembre, la Caldara di Manziana si è trasformata in un luogo di racconto, ascolto e incontro con la natura. Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto ha portato nel paesaggio della Caldara una particolare esperienza itinerante tra scienza, mito e teatro, con la narrazione di Demetra e Persefone.