Manziana: la Caldara si trasforma in “Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto”

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Lo scorso 19 settembre, la Caldara di Manziana si è trasformata in un luogo di racconto, ascolto e incontro con la natura. Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto ha portato nel paesaggio della Caldara una particolare esperienza itinerante tra scienza, mito e teatro, con la narrazione di Demetra e Persefone.
Un pomeriggio diverso dal solito, per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio attraverso nuovi sguardi e nuove forme di ascolto.
Alcuni momenti dell’iniziativa nelle immagini condivise dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, che ringraziamo per aver promosso questa esperienza.