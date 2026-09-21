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Manziana: la Caldara si trasforma in “Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto”

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Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Lo scorso 19 settembre, la Caldara di Manziana si è trasformata in un luogo di racconto, ascolto e incontro con la natura. Luoghi di soglia – Tra acqua, vulcano, notte e ascolto ha portato nel paesaggio della Caldara una particolare esperienza itinerante tra scienza, mito e teatro, con la narrazione di Demetra e Persefone.
Un pomeriggio diverso dal solito, per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio attraverso nuovi sguardi e nuove forme di ascolto.
Alcuni momenti dell’iniziativa nelle immagini condivise dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, che ringraziamo per aver promosso questa esperienza.
 
 
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