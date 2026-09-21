CANTANDO FRANCESCO: ad Anguillara, Storie, canzoni e orizzonti di Francesco Guccini.

Comunicato stampa
Venerdì 25 settembre, al Teatro “I Soldati” di Anguillara Sabazia, davanti al lago, una serata dedicata alle parole e alla musica di Francesco Guccini, alla sua capacità di raccontare il tempo, la protesta, la memoria, i luoghi e soprattutto le persone.
Si comincia alle 18:30 e si resta insieme tra musica, cibo e un buon bicchiere.
Alle 19:00
I Freshwater Jazz Players ci accompagneranno aspettando Guccini.
Alle 21:00
Mauro Alessandri canta Guccini, accompagnato alla chitarra da Daniele Borsato.
STAND GASTRONOMICI
• Don Fritto
• Il Forno del Borgo
• Tenuta Fontana Murata
• Birrificio Manth
STAND DELLE ASSOCIAZIONI
• Borgo Vivo APS
• Coordinamento Zitta Mai
• Associazione culturale L’Acquario – Teatro
• ASPA
L’evento è realizzato dal Consorzio Lago di Bracciano con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito del progetto “Armonie di un magico Lago”.
Teatro “I Soldati” – Anguillara Sabazia
Venerdì 25 settembre 2026
Dalle ore 18:30