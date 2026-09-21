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CANTANDO FRANCESCO: ad Anguillara, Storie, canzoni e orizzonti di Francesco Guccini.

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Comunicato stampa

Venerdì 25 settembre, al Teatro “I Soldati” di Anguillara Sabazia, davanti al lago, una serata dedicata alle parole e alla musica di Francesco Guccini, alla sua capacità di raccontare il tempo, la protesta, la memoria, i luoghi e soprattutto le persone.

Si comincia alle 18:30 e si resta insieme tra musica, cibo e un buon bicchiere.

Alle 19:00
I Freshwater Jazz Players ci accompagneranno aspettando Guccini.

Alle 21:00
Mauro Alessandri canta Guccini, accompagnato alla chitarra da Daniele Borsato.

STAND GASTRONOMICI
• Don Fritto
• Il Forno del Borgo
• Tenuta Fontana Murata
• Birrificio Manth

STAND DELLE ASSOCIAZIONI
• Borgo Vivo APS
• Coordinamento Zitta Mai
• Associazione culturale L’Acquario – Teatro
• ASPA

L’evento è realizzato dal Consorzio Lago di Bracciano con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito del progetto “Armonie di un magico Lago”.

Teatro “I Soldati” – Anguillara Sabazia
Venerdì 25 settembre 2026
Dalle ore 18:30

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