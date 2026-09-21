Settimana della Scienza: programma del 21 settembre

La scienza esce dai laboratori e attraversa le città: oggi, 21 settembre, prende ufficialmente il via il Festival Frascati Scienza 2026!

A Frascati il programma dedicato al pubblico propone esperienze capaci di intrecciare neuroscienze, alimentazione, biodiversità, tecnologia aerospaziale e musica. La Fondazione EBRI “Rita Levi-Montalcini”, insieme a Frascati Scienza, apre le porte de “IL GIARDINO DEL CERVELLO”, un viaggio immersivo alla scoperta dei neuroni e delle loro connessioni.

Eridania Italia e Frascati Scienza presentano “ZUCCHERO & CO. – L’IMPRONTA DELLA DOLCEZZA”, mentre ACEA Ato 2, G.Eco e Frascati Scienza accompagnano i più piccoli tra le caratteristiche del mondo animale con “SQUAME, PELI, PIUME E ANTENNE”.

Con DTT S.c.ar.l e Frascati Scienza sarà invece possibile intraprendere il “VIAGGIO NEL CUORE DI DTT – MURA DEL VALADIER”, per avvicinarsi alle tecnologie e alle prospettive dell’energia da fusione. Il programma prosegue con “SKYLAB ROCKETRY!”, organizzato da Frascati Scienza e Skylab Rocketry, e con lo spettacolo “LO STRANO ATTRATTORE: UN’ALCHIMIA ARMONICA – SULL’AFFASCINANTE FONDERSI DELLE VOCI”, dedicato all’affascinante fusione delle voci.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati a tutti è disponibile qui.

Per le scuole: oggi, 21 settembre, il Festival propone numerose attività distribuite tra Frascati, Ariccia, Roma, Potenza e diversi comuni della Calabria.

A Frascati, CREA e Frascati Scienza invitano studentesse e studenti a esplorare il mondo dell’alimentazione con “IO NON LA BEVO!”, “IL DETECTIVE DEL CIBO: ALLA RICERCA DEI SEGRETI DEGLI ALIMENTI” e “MICROMONDI IN FERMENTO: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL KEFIR”. Istat e Frascati Scienza trasformano invece la statistica in un’esperienza divertente con “IL GIOCO DELL’OCA E I NUMERI DELL’ITALIA”.

Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, insieme a Frascati Scienza, propone “CIBO E SPORT: COME L’ALIMENTAZIONE POTENZIA IL TUO CORPO” e “VIAGGIO NEL CORPO UMANO: LA DIGESTIONE”. Completano l’offerta cittadina “IL GIARDINO DEL CERVELLO” della Fondazione EBRI, “OZ ESCAPE: SEGUI LA SCIENZA, VINCI LA SFIDA!” di ACEA Ato 2, G.Eco e Frascati Scienza, “ZUCCHERO & CO. – L’IMPRONTA DELLA DOLCEZZA” di Eridania Italia e “VIAGGIO NEL CUORE DI DTT” di DTT S.c.ar.l.

Ad Ariccia, la Città di Ariccia propone una ricca giornata tra storia, ambiente, arte e innovazione, con appuntamenti come “Dal borgo di Ariccia all’Appia UNESCO”, “Data Detectives: il mistero dei 17 Castelli”, “Una giornata con l’entomologo”, “Il mondo delle api”, “Il Sole amico in cucina” e “L’angolo della stampante 3D”.

A Roma, l’Università Marconi presenta “GIOCO, CULTURA E CAMPAGNE SOCIAL”. A Potenza, PariMpari Onlus porta in aula “MATEMATICA ALLEGRA”, mentre a Mirto Crosia, Rende e Mongrassano il CREA accompagna le classi nell’“OLEARIO TOUR: ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ OLIVICOLA CALABRESE”, dedicato alla biodiversità olivicola calabrese.

Il programma dettagliato per gli eventi dedicati alle scuole è disponibile qui.

Vi aspettiamo numerosi!