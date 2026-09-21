World Cleanup Day 2026: Greenpeace all’opera per la pulizia delle spiagge

Domenica mattina un gruppo di volontari di Greenpeace del gruppo locale Monti Sabatini, in occasione del World Cleanup Day 2026, aiutati da alcuni abitanti di Anguillara si sono cimentati nell’impresa di pulire una delle spiaggette situate dopo la Marmotta, ad Anguiullara, ridotta in condizioni pietose per l’inciviltà di alcuni utenti e per l’incuria del Comune.
Questo il comunicato di GreenPeace
<<Le piccole spiagge situate sulla via Trevignanese accessibili dai parcheggi situati sotto i pini e sulle quali si scende spesso a fatica, sono molto frequentate, d’estate in particolare, ma sono completamente prive di secchioni per la raccolta dei rifiuti. Il risultato è chiaramente visibile fin dalla strada: mucchi di calcinacci scaricati in due punti, lattine, bottiglie, rifiuti di ogni genere sono stati depositati da turisti maleducati e incivili per tutta l’estate.
Ma una delle spiaggette doveva essere stata occupata per un bivacco estemporaneo da persone particolarmente incivili, come si può vedere dalle due foto seguenti,
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che devono aver prima convissuto con, e poi abbandonato, ogni genere di rifiuti: coperte, scatole di plastica e un numero incredibile di lattine e bottiglie di birra.
I volontari di Greenpeace e quattro abitanti di Anguillara hanno lavorato tutta la mattina e hanno raccolto in una decina di grossi sacchi – dividendo platica, bottiglie e lattine e indifferenziata – tutta l’immondezza, comprese cicche di sigarette e tappi di bottiglie. I sacchi sono stati poi trasportati sul parcheggio soprastante e lasciati raggruppati vicino a un pino delimitati da una striscia di plastica bianca e rossa. Eravamo d’accordo con il servizio della Nettezza Urbana che avremmo poi inviato una PEC all’assessore all’Ambiente del Comune di Anguillara perché ne autorizzasse la rimozione.
Quello che come volontari di Greenpeace vorremmo, è stimolare il Comune a mettere dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, cassonetti grandi e chiusi per evitare che i cinghiali, particolarmente numerosi nella zona, li rispargano di nuovo.
Invitiamo, inoltre, il Comune a curare e controllare di più la zona. E’ importante mettere cartelli ben visibili nei quali si chiede di non lasciare nessun rifiuto, compresi i mozziconi delle sigarette, ma riporli nei cassonetti appositi. L’ambiente, la spiaggia, l’acqua, quando non ci sono rifiuti in giro è veramente bello e attira anche molti turisti, ma va curato e controllato costantemente, soprattutto nei mesi estivi. E’ veramente necessario un maggiore controllo e un’attenzione da parte del comune per questo territorio così bello e trascurato.
Segnaliamo infine, che mancano completamente cassonetti e cestini per i rifiuti sul lungolago Belloni nella seconda parte, sulla spiaggia libera. Non si risolvono i problemi svendendo la spiaggia ai privati e impedendo ai cittadini di usufruirne, basta un minimo di controllo e, soprattutto, la possibilità di lasciare i rifiuti al loro posto>>
Giuseppe Girardi