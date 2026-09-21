MOBILITÀ; AZIONE ROMA, PETIZIONE PER ESTENDERE IL CAR SHARING ROMA A TUTTA LA CITTÀ, A PARTIRE DALLE PERIFERIE

Comunicato stampa
“Una petizione per estendere Car Sharing Roma a tutta la città, a partire dalle periferie. Il primo obiettivo è portare Car Sharing Roma vicino a ogni fermata della metro e nei pressi di ospedali, scuole e università, a partire dalle periferie. L’iniziativa fa seguito alla mozione presentata in Assemblea Capitolina dai consiglieri di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis e rilancia una delle “Idee per Roma” presentate dal segretario romano di Azione Alessio D’Amato lo scorso dicembre a Palazzo Santa Chiara al sindaco Roberto Gualtieri. Oggi la distribuzione delle postazioni e dei parcheggi dedicati è fortemente squilibrata. Oltre la metà si concentra in centro, nei soli Municipi I e II, mentre interi quartieri periferici ne sono completamente privi. Una copertura parziale che crea un’ingiustizia territoriale e una disparità di opportunità. Il Car Sharing Roma è un servizio pubblico, l’unico di questo tipo nella Capitale, gestito direttamente dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale. Parliamo di un servizio di eccellenza che offre vantaggi concreti, che deve essere accessibile a tutti i romani, indipendentemente dal quartiere in cui vivono. Una scelta sostenibile che può contribuire a ridurre traffico e inquinamento, migliorare la qualità dell’aria e liberare spazio sulle strade, aiutando le famiglie a rinunciare alla seconda auto e ai suoi costi fissi. La petizione si può firmare su change.org Car Sharing Roma”. Lo dichiara in una nota Azione Roma.
Per firmare la petizione, clicca il link sottostante
https://c.org/5ycShsC7fN