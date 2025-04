Trevignano Romano. Progetto PNRR M5C2 ALBA – Autonomia Lavoro Benessere Abitare

Il Distretto Sociosanitario RM 4.3 (comprendente Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano) ha riaperto i termini per Progetto ALBA, Autonomia, Lavoro, Benessere e Abitare, per cui ricerca un Ente del Terzo Settore per la realizzazione di sei progetti di percorsi di vita individuali per persone con disabilità residenti nei Comuni del territorio.

I Percorsi di vita individuale

La progettazione dei suddetti percorsi prevede:

definizione e attivazione del percorso in base alle esigenze dei partecipanti, valutate da un’ottica multidimensionale e interdisciplinare;

creazione di gruppi appartamento per incoraggiare l’autonomia e la socialità dei partecipanti;

attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa attraverso tirocini in aziende, enti pubblici e del terzo settore, anche mediante smart working.

Possono partecipare tutte le tipologie di Enti del Terzo Settore indicati nel bando, iscritti da almeno 6 mesi nel Registro Unico del Terzo Settore e in possesso dei requisiti richiesti.

Le domande, compilate secondo il modello disponibile in allegato e corredate da documento di riconoscimento e Allegato B – Proposta Progettuale, devono essere inviate in una delle seguenti modalità:

in busta chiusa e sigillata, da recapitare presso la sede dell’Ufficio di Piano del Comune di Bracciano, Piazza Mazzini n. 5;

via PEC, trasmettendo la documentazione all’indirizzo: bracciano.protocollo@pec.it, con copia conoscenza all’Area 5 – Politiche Sociali Distrettuali.

Le domande dovranno riportare la dicitura Manifestazione di interesse progetto ALBA – Autonomia Lavoro Benessere Abitare.

Le domande devono pervenire entro le 12:00 del 30 Aprile 2025