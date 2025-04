Monterano vive: calendario di spettacoli dal vivo, per la primavera-estate 2025

Un unico grande palcoscenico che accenderà i riflettori sull’Antica Monterano, cuore della manifestazione, e che prenderà tutta la primavera-estate partendo dal prossimo 6 aprile.

Si tratta del cartellone artistico “Monterano vive, da città morta a palcoscenico d’arte”, manifestazione realizzata con il contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo e che riunisce praticamente tutte le associazioni e gli attori del mondo culturale canalese impegnate nello spettacolo dal vivo.

Un ampio programma di eventi, che spaziano dalla musica al teatro, dalle grandi performance bandistiche alle piccole rappresentazioni teatrali da due o tre interpreti. Un calendario di eventi che ambisce a diventare un vero e proprio volano artistico per Canale e Montevirginio, nato dall’ambizione di trasmettere il messaggio che l’Antica Monterano non è affatto una “città morta o fantasma” ma rappresenta una risorsa vitale per l’intera comunità.

“Con il progetto presentato in Regione – spiega il consigliere delegato alla Cultura Valter Chiari – abbiamo puntato sul coinvolgere quanti più soggetti possibili, partendo da coloro che vivono la realtà locale e al tempo stesso possono contare su esperienze di tutti i tipi, anche di livello internazionale. Si inizia con un concerto di grande livello dedicato alla musica sacra del 1700: domenica 6 aprile andrà in scena lo Stabat Mater di Giovanni Pergolesi. Protagonisti dell’evento saranno la soprano Arianna Giuffrida e la mezzo soprano Chiara Chialli, accompagnate dalla John Cabot Chamber Orchestra, diretta da M° Luciano Siani.”

“Quello che sta per debuttare è un progetto a cui stiamo lavorando da quasi un anno e che speriamo possa essere solo la prima edizione di una lunga serie, diventando un appuntamento abituale per il paese e per il comprensorio – conclude il sindaco Alessandro Bettarelli – L’opportunità di valorizzare attraverso lo spettacolo dal vivo il nostro patrimonio artistico, archeologico, culturale e ambientale che ci è stata data dalla Regione Lazio e a cui il Comune ha fortemente creduto, stanziando direttamente fondi di bilancio, è un’occasione che vogliamo assolutamente sfruttare, convinti che sia questa la strada giusta per dare davvero vita al cuore pulsante della nostra Riserva Naturale Regionale Monterano e con esso alle comunità di Canale e Montevirginio.”