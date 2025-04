D’AMATO (AZ): PARTITA #ILLUMINAROMA. BENE INVESTIMENTI DI ACEA, CHIEDIAMO A GUALTIERI PIANO ILLUMINAZIONE

“La campagna #IlluminaRoma è partita oggi con la partecipazione del segretario Carlo Calenda e dei consiglieri comunali Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e dei consiglieri municipali. Molti cittadini hanno partecipato per condividere le loro esperienze, e in poche ore abbiamo già ricevuto numerose segnalazioni, via mail e tramite WhatsApp. La maggiore preoccupazione percepita è il sentimento di insicurezza tornando a casa la sera. Accogliamo positivamente il piano di investimenti annunciato da Acea, che verrà realizzato da Areti, ma non basta. Avvertiamo uno sforzo negli ultimi due anni per recuperare i ritardi del passato e chiediamo a Gualtieri un vero e proprio piano strategico per l’illuminazione pubblica, che punti su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e sistemi di telecontrollo. Questa deve diventare una priorità per Roma. Una città più illuminata è una città più sicura, soprattutto per le donne, gli anziani e per chi di notte si muove a piedi o sulle due ruote. Tutte le info della campagna sono sul sito azioneroma.it”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione e consigliere regionale, Alessio D’Amato.