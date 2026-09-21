TREVIGNANO ROMANO: AL VIA VENERDì 25 SETTEMBRE IL VINTAGE SCUBA DAYS TRA STORIA, INNOVAZIONE E GRANDE MEDICINA SUBACQUEA  

Comunicato stampa

Tra i principali appuntamenti della prima giornata (venerdì 25 settembre) si evidenziano:

a lle ore 10.00

Pippo Cappellano, Christian Petron. Marina Cappabianca, Gianfranco Simonini, Sandro Marroni e Rolando Di Giorgio – ovvero i massimi esperti e livello mondiale – daranno vita all’incontro di due epoche della subacquea.

Dai primi erogatori monostadio degli anni ’60 e storici ARO (Auto Respiratori ad Ossigeno) degli anni ’50 ai Rebreather, moderni sistemi di respirazione. Tante storie, un’unica passione, la meraviglia sempre nuova del respiro nel blu

alle ore 15.00

È il momento della scienza con il Master di Medicina Subacquea e Iperbarica, aperto al pubblico, coordinato dal Professor Gerardo Bosco (Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Mediche – DMSI dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara).

Interventi di:

Prof. Sandro Marroni Presidente e fondatore DAN Europe

Dr. Steve Thom Dipartimento di Medicina d’emergenza Iperbarica Università del Maryland

Dick Clarke Presidente della National Baromedical Service e della National Board of Diving and Hyperbaric Medical Technology. Columbia South Carolina USA (in collegamento)

Vi aspettiamo, dal 25 al 27 settembre 2026 presso la Skipper White Guest House in via della Rena 95 e sul lungolago di Trevignano Romano (RM)

Ingresso Libero

https://www.facebook.com/profile.php?id=61588644302880

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDì 25 settembre:

ore 10:00 – Attività in acqua – Passato e futuro, l’incontro

Pippo Cappellano – Marina Cappabianca – Gianfranco Simonini – Christian Petron – Sandro Marroni – Rolando Di Giorgio

ore 15:00 – Master Medicina Iperbarica DMSI

Prof. Gerardo Bosco Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara,

Dr Steve Thom Dipartimento Medicina d’Emergenza Iperbarica Università del Maryland,

Prof. Sandro Marroni Presidente e fondatore DAN Europe,

in collegamento da South Carolina, USA: Dick Clarke Presidente National Baromedical Service e National Board of Diving and Hyperbaric Medical Technology

SABATO 26 settembre:

ore 10:00 – Apertura ufficiale, saluto della Sindaca ai partecipanti

ore 11:00 – Sandro Marroni, Steve Thom e Gerardo Bosco: “Aggiornamenti e recenti progressi per la sicurezza della decompressione”

ore 12:00 – Carlo Farina presenta il libro “La leggenda del pescatore pentito”

ore 12:20 – Andrea Mucedola “Il ruolo dell’IA nel futuro della subacquea”

ore 12:40 – Pippo Cappellano e Alessandro Filippini presentano “Massimo Scarpati, tante vite per il mare”

ore 15:00 – Pippo Cappellano “La meraviglia dei primi respiri sott’acqua”

ore 15:20 – Marina Cappabianca “Cinema: la fantasia otre la realtà e gli effetti speciali – Il caso Lo squalo”

ore 15:40 – Rosalba Giugni “I primi 40 anni della Fondazione che ha cambiato la percezione del mare”

ore 16:00 – Salvo Emma “La Soprintendenza del Mare in Sicilia e gli itinerari culturali sommersi”

ore 16:20 – Giacomo Guerrieri “Mute stagne, nuove tecnologie”

ore 16:40 – Giada Franci “Oltre trent’anni di invenzioni e scoperte dell’ingegnere Guido Gay a bordo del suo catamarano Daedalus”

ore 17:00 – Fabio Fassone “Le operazioni di Sea Shepherd a tutela della biodiversità del Mediterraneo” con proiezione di filmati

DOMENICA 27 settembre:

ore 10:00 – Mirko Bruni “La scienza al servizio della divulgazione”

ore 10:20 – Marco Anzidei “Geologia e archeologia, insieme per raccontare il patrimonio storico sommerso”

ore 10:40 – Stefano Ruia “L’ingegneria al servizio della sicurezza, dal decompressimetro ai moderni computer”

ore 11:00 – Gianfranco Simonini “Professione subacqueo: bonifiche belliche, indagini in ambito criminalistico e tutela del patrimonio. Presentazione del libro Angeli Neri”

ore 11:20 – Proiezione del film “Come un sasso nel mare” (82’) Introduzione dell’autore Claudio Colombo

ore 15:00 – Christian Petron “La passione per il mare raccontata in 60 anni di film e documentari” Proiezione di: “C’era una volta… la fotografia subacquea” (50’) di Christian Petron

ore 16:10 – Lele Coppola “La felice Odissea della foca monaca”

ore 16:30 – Rolando Di Giorgio “Protocolli di sicurezza e gestione dell’immersione con gruppi misti di subacquei in circuito aperto e operatori con rebreather”

ore 16:50 – Maurizio Baldinucci “Dai visionari Cousteau e Gagnan, le geniali intuizioni che hanno indicato la strada alla moderna subacquea”

ore 17:10 – Chiusura lavori – Alessandro Filippini, Marina Cappabianca e Pippo Cappellano

Brindisi e saluti