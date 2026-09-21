Roberto Di Costanzo Atelier a Bracciano: il ritorno alla maestria italiana del disegno

Comunicato stampa
Nel cuore del centro storico di Bracciano, affacciato sul lago più
romantico del Lazio, ha aperto il nuovo spazio del maestro Roberto Di
Costanzo. L’atelier si trova in Via Giuseppe Palazzi 8, inaugurato il 18
giugno 2025 con un evento curato da Massimiliano Orrù Eventi, pensato
come tributo alla bellezza classica e al disegno come disciplina
aulica.Non è solo una galleria. È una bottega d’artista nel senso
rinascimentale del termine.
Dopo il grande successo del primo atelier in Via Giulia 111 a Roma nel
2019 e del secondo a Palazzo Massimo in Via dell’Orso, Di Costanzo ha
scelto Bracciano per portare avanti la sua missione didattica e
culturale: restituire valore alla pregevolezza italiana del disegno,
esplorando grandi formati e tecniche legate ai maestri del Rinascimento.
Lo spazio stesso racconta questa visione. Due piani con alti soffitti
lignei, una parete interamente in pietra, un’atmosfera nostalgica e
aristocratica. Al piano terra l’accoglienza, i ritratti dal vivo su
commissione eseguiti principalmente a inchiostro di china, e le
collezioni di opere grafiche. Al piano superiore lo spazio dedicato alla
pittura ad olio e al disegno della scultura, che rievoca il sapore degli
studi d’arte ottocenteschi e delle affascinanti gipsoteche. L’atelier
ambisce ad essere luogo di incontro per appassionati, collezionisti ed
estimatori del disegno attraverso salotti culturali, presentazioni di
libri ed eventi su temi artistici.
Il maestro d’arte
Roberto Di Costanzo è pittore, illustratore, ritrattista, professore di
disegno anatomico. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Roma,
si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume,
scenografia e arredamento per il cinema.
La sua formazione si è nutrita dell’incontro con grandi maestri del
cinema italiano: il Premio Oscar Piero Tosi, suo mentore, e il celebre
truccatore delle dive Francesco Freda. Le sue opere a china, pastello,
sanguigna e tecniche miste nascono da una costante ricerca artistica e
accademica in ambito anatomico e architettonico.
La sua maestria nel “live drawing” ad inchiostro di china ha
impreziosito eventi di prestigiosi luxury brand come Aurora e Dolce &
Gabbana ed eventi charity organizzati dalla maison Anna Fendi. Le sue
opere sono state esposte all’Espace Cardin di Parigi su invito di Pierre
Cardin, alla Casa dell’Architettura di Roma, alla Mostra del Cinema di
Venezia e figurano in collezioni private e gallerie a Parigi, Roma e
Milano.
È docente presso l’Accademia Italiana di Roma di Iconografia e disegno
anatomico e presso l’Accademia del Lusso di Storia del costume
La scuola: disegno, pittura, nudo artistico
Il cuore dell’atelier di Bracciano è la didattica. Di Costanzo
attualizza e rinnova l’interesse internazionale per l’arte figurativa,
oggi in forte crescita, attraverso corsi strutturati come una vera
accademia privata.
I percorsi principali:
– Corso di ritratto: studio della fisionomia, delle proporzioni e
dell’espressività attraverso inchiostro, gessetto, sanguigna e pastello.
Lavoro dal vero con modella e su commissione.
– Disegno del paesaggio: workshop en plein air s e studio della
prospettiva architettonica, eredità della sua formazione al Centro
Sperimentale.
– Nudo artistico: lo studio anatomico come base imprescindibile. Non
accademismo sterile, ma comprensione del corpo come architettura
vivente, disciplina che insegna da oltre quindici anni
– Pittura ad olio: dal disegno preparatorio alla stesura del colore, con
riferimento alla ritrattistica classica. La collezione di ritratti ad
olio esposta in atelier, proveniente da collezioni private, ambisce ad
essere un esempio didattico.
La differenza rispetto a una scuola tradizionale è il metodo di bottega.
Piccoli gruppi, correzione diretta sul foglio del maestro, studio delle
tecniche antiche applicate a grandi formati contemporanei. Chi entra non
impara solo una tecnica, impara un mestiere: l’osservazione lenta, il
segno deciso, il rispetto per la carta.
L’Atelier di Bracciano è così diventato un presidio culturale raro: un
luogo dove il disegno torna ad essere lingua viva, non esercizio
nostalgico, e dove chiunque, dal principiante all’artista affermato, può
ritrovare la disciplina dello sguardo.