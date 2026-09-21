Roberto Di Costanzo Atelier a Bracciano: il ritorno alla maestria italiana del disegno

Comunicato stampa

Nel cuore del centro storico di Bracciano, affacciato sul lago più

romantico del Lazio, ha aperto il nuovo spazio del maestro Roberto Di

Costanzo. L’atelier si trova in Via Giuseppe Palazzi 8, inaugurato il 18

giugno 2025 con un evento curato da Massimiliano Orrù Eventi, pensato

come tributo alla bellezza classica e al disegno come disciplina

aulica.Non è solo una galleria. È una bottega d’artista nel senso

rinascimentale del termine.

Dopo il grande successo del primo atelier in Via Giulia 111 a Roma nel

2019 e del secondo a Palazzo Massimo in Via dell’Orso, Di Costanzo ha

scelto Bracciano per portare avanti la sua missione didattica e

culturale: restituire valore alla pregevolezza italiana del disegno,

esplorando grandi formati e tecniche legate ai maestri del Rinascimento.

Lo spazio stesso racconta questa visione. Due piani con alti soffitti

lignei, una parete interamente in pietra, un’atmosfera nostalgica e

aristocratica. Al piano terra l’accoglienza, i ritratti dal vivo su

commissione eseguiti principalmente a inchiostro di china, e le

collezioni di opere grafiche. Al piano superiore lo spazio dedicato alla

pittura ad olio e al disegno della scultura, che rievoca il sapore degli

studi d’arte ottocenteschi e delle affascinanti gipsoteche. L’atelier

ambisce ad essere luogo di incontro per appassionati, collezionisti ed

estimatori del disegno attraverso salotti culturali, presentazioni di

libri ed eventi su temi artistici.

Il maestro d’arte

Roberto Di Costanzo è pittore, illustratore, ritrattista, professore di

disegno anatomico. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Roma,

si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia in costume,

scenografia e arredamento per il cinema.

La sua formazione si è nutrita dell’incontro con grandi maestri del

cinema italiano: il Premio Oscar Piero Tosi, suo mentore, e il celebre

truccatore delle dive Francesco Freda. Le sue opere a china, pastello,

sanguigna e tecniche miste nascono da una costante ricerca artistica e

accademica in ambito anatomico e architettonico.

La sua maestria nel “live drawing” ad inchiostro di china ha

impreziosito eventi di prestigiosi luxury brand come Aurora e Dolce &

Gabbana ed eventi charity organizzati dalla maison Anna Fendi. Le sue

opere sono state esposte all’Espace Cardin di Parigi su invito di Pierre

Cardin, alla Casa dell’Architettura di Roma, alla Mostra del Cinema di

Venezia e figurano in collezioni private e gallerie a Parigi, Roma e

Milano.

È docente presso l’Accademia Italiana di Roma di Iconografia e disegno

anatomico e presso l’Accademia del Lusso di Storia del costume

La scuola: disegno, pittura, nudo artistico

Il cuore dell’atelier di Bracciano è la didattica. Di Costanzo

attualizza e rinnova l’interesse internazionale per l’arte figurativa,

oggi in forte crescita, attraverso corsi strutturati come una vera

accademia privata.

I percorsi principali:

– Corso di ritratto: studio della fisionomia, delle proporzioni e

dell’espressività attraverso inchiostro, gessetto, sanguigna e pastello.

Lavoro dal vero con modella e su commissione.

– Disegno del paesaggio: workshop en plein air s e studio della

prospettiva architettonica, eredità della sua formazione al Centro

Sperimentale.

– Nudo artistico: lo studio anatomico come base imprescindibile. Non

accademismo sterile, ma comprensione del corpo come architettura

vivente, disciplina che insegna da oltre quindici anni

– Pittura ad olio: dal disegno preparatorio alla stesura del colore, con

riferimento alla ritrattistica classica. La collezione di ritratti ad

olio esposta in atelier, proveniente da collezioni private, ambisce ad

essere un esempio didattico.

La differenza rispetto a una scuola tradizionale è il metodo di bottega.

Piccoli gruppi, correzione diretta sul foglio del maestro, studio delle

tecniche antiche applicate a grandi formati contemporanei. Chi entra non

impara solo una tecnica, impara un mestiere: l’osservazione lenta, il

segno deciso, il rispetto per la carta.

L’Atelier di Bracciano è così diventato un presidio culturale raro: un

luogo dove il disegno torna ad essere lingua viva, non esercizio

nostalgico, e dove chiunque, dal principiante all’artista affermato, può

ritrovare la disciplina dello sguardo.