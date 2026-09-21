Ispettori ambientali, domani alla Cittadella della Musica l’assemblea del centro

Comunicato stampa

Civitavecchia, 21 settembre 2026 — Si tiene domani, martedì 22 settembre, alle 18.30 alla Cittadella della Musica, l’assemblea pubblica sul servizio degli ispettori ambientali dedicata al centro città. È il settimo incontro, dopo quelli che dal 15 settembre si sono svolti nei quartieri.

L’incontro servirà a spiegare come si conferiscono correttamente i rifiuti, quali sono gli errori più frequenti e che cosa fanno gli ispettori quando li rilevano. Sarà presente l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, gli Ispettori ambientali e CSP a cui i cittadini potranno porre direttamente i dubbi sul calendario di raccolta e sui mastelli oltre che sul conferimento.

Il servizio degli ispettori è attivo dal 1° settembre. Fino alla fine del mese l’attività resta di controllo e di informazione, senza sanzioni, che scatteranno da ottobre.