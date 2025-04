Manziana. Gli eventi in programma ad aprile

Il Comune di Manziana si prepara a un mese di aprile ricco di eventi che spaziano tra celebrazioni storiche, approfondimenti culturali, spettacoli musicali e momenti di svago per tutta la comunità. Scopriamo insieme il calendario delle iniziative in programma.

Eventi fissi: mercatini e tradizioni

Anche ad aprile tornano gli appuntamenti mensili con il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato, che si terrà domenica 6 aprile in Piazza Tommaso Tittoni, e con Articulturae – Mercato Contadino, ospitato nella stessa giornata presso le Ex Motosi, entrambi eventi imperdibili per gli amanti del vintage e dei prodotti a km zero.

Musica e spettacoli

Domenica 6 aprile , alle ore 10:00 in Corso Vittorio Emanuele, il Molto Quintet allieterà il pubblico con un concerto di musica jazz.

, alle ore 10:00 in Corso Vittorio Emanuele, il allieterà il pubblico con un concerto di musica jazz. Sabato 12 aprile , alle 18:45 presso la Chiesa Madre di San Giovanni Battista, e domenica 13 aprile , alle 18:00 nella Chiesa della Madonna del Carmine, l’ Harmonique Ensemble eseguirà il Concerto di Pasqua – Note di Pace, in attesa della Santa Pasqua.

, alle 18:45 presso la Chiesa Madre di San Giovanni Battista, e , alle 18:00 nella Chiesa della Madonna del Carmine, l’ eseguirà il Concerto di Pasqua – Note di Pace, in attesa della Santa Pasqua. Venerdì 18 aprile , alle ore 19:30, avrà luogo la suggestiva Processione della Passione del Signore – Via Crucis , con la partecipazione della Pro Loco Manziana, Contrada del Lupo e delle parrocchie locali .

, alle ore 19:30, avrà luogo la suggestiva , con la partecipazione della . Sabato 26 aprile, alle ore 21:00, la Compagnia Teatrale Le Vignacce porterà in scena lo spettacolo Benedetto tra le donne di Ettore Petrolini, presso la Sala Titina De Filippo.

Cultura e formazione

Giovedì 3 aprile , alle 17:30 presso il Comune di Manziana, si terrà un incontro sulla proposta di legge regionale relativa al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica .

, alle 17:30 presso il Comune di Manziana, si terrà un incontro sulla proposta di legge regionale relativa al . Sabato 12 aprile , alle 16:30, il prof. Settimio La Porta condurrà un incontro storico dal titolo Il Medioevo quotidiano, presso il Comune di Manziana.

, alle 16:30, il prof. condurrà un incontro storico dal titolo Il Medioevo quotidiano, presso il Comune di Manziana. Giovedì 17 aprile , alle 17:30, si svolgerà un incontro formativo su “Costruiamo l’Europa insieme” , un’occasione per discutere opportunità e prospettive europee.

, alle 17:30, si svolgerà un incontro formativo su , un’occasione per discutere opportunità e prospettive europee. Sabato 5, 12 e 19 aprile, alle ore 16:00 presso la Sala degli Archi, si terranno le Sessioni informative e dimostrative sull’uso dell’intelligenza artificiale, a cura della Banca del Tempo Trova il Tempo.

e celebrazioni per la Liberazione