Corsi di italiano per stranieri a Cerenova, al via le lezioni

Prenderanno il via giovedì 7 novembre alle ore 15:30 presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri. I corsi, un appuntamento che si ripete oramai da tanti anni a Cerveteri, sono organizzati dalla “Aps ASHA – Accoglienza, Solidarietà, Humanitas e Ascolto” e patrocinati dall’Amministrazione comunale di Cerveteri.

“Le iscrizioni sono già aperte – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – questi corsi, che ricordo sono totalmente gratuiti e che grazie alla disponibilità di insegnanti volontari non graveranno nemmeno di un centesimo sulle casse comunali, rappresentano un ottimo strumento di formazione ed integrazione per tutti gli stranieri residenti nella nostra Città. Una serie di incontri legati alla cultura e alle tradizioni del nostro Paese, sulla società, sull’ordinamento giuridico e sulle normative italiane in merito ai servizi assistenziali. Invito la Cittadinanza a diffondere la notizia tra i nostri concittadini stranieri che desiderano apprendere meglio la nostra lingua. Questi corsi, che oramai da tanti anni si svolgono nella nostra città, sono una fondamentale opportunità di integrazione e conoscenza e che anche quest’anno siamo felici vengano promossi nel territorio”.