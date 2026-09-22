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A CANALE MONTERANO IN ARRIVO UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Sabato 26 e Domenica 27 Settembre, nell’ambito del progetto “Mangia, prega, suona e… canta” cofinanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e ideato dal Comune di Canale Monterano, sono in programma due giorni ricchi di eventi.
In concomitanza con i tradizionali festeggiamenti religiosi in onore della Madonna del Soccorso sarà possibile assistere e prendere parte a spettacoli di arte circense, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli musicali e alla presentazione di un nuovo libro sulla storia del territorio.
Grazie alla collaborazione della Parrocchia e di tutte le associazioni coinvolte si è lavorato per coniugare il valore religioso e tradizionale dei festeggiamenti con una serie di eventi di diversa natura pensati per coinvolgere curiosi ed appassionati di tutte le età e tipologie in un percorso artistico, musicale, culturale ed enogastronomico.
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