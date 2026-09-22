Festa del turismo lento a Bracciano

Comunicato stampa

Tre giorni – da venerdì 9 a domenica 11 ottobre – in cui la seconda edizione della Festa del Turismo Lento accenderà Bracciano, dalla piazza IV Novembre al Museo civico, dal Chiostro degli Agostiniani alla Biblioteca civica Bartolomea Orsini. Un’occasione per rallentare, sostare, perfino fermarsi, e così conoscere, cioè esplorare, ascoltare, scoprire un territorio ricco di storia e ancora di natura, dove la natura ha dettato la storia.

progetto di Ti con Zero ETS/Cammino dei Vulcani condiviso con Ge a Braccianomal, il Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio