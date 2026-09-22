Bocciati gli emendamenti per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20%

In Commissione, sul, la maggioranza di destra ha appena bocciato gli emendamenti presentati insieme a Marco Sarracino, Arturo Scotto e Silvia Roggiani per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20%, prorogare le graduatorie necessarie al rinnovamento e al rafforzamento della PA, permettere di attingere alle graduatorie di altre amministrazioni per colmare le carenze di organico e garantire parità di trattamento economico tra tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno superato lo stesso concorso e svolgono lo stesso lavoro.