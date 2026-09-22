Bocciati gli emendamenti per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20%

Dal profilo facebook del deputato Andrea Casu
In Commissione, sul #DecretoPA, la maggioranza di destra ha appena bocciato gli emendamenti presentati insieme a Marco Sarracino, Arturo Scotto e Silvia Roggiani per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20%, prorogare le graduatorie necessarie al rinnovamento e al rafforzamento della PA, permettere di attingere alle graduatorie di altre amministrazioni per colmare le carenze di organico e garantire parità di trattamento economico tra tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno superato lo stesso concorso e svolgono lo stesso lavoro.
Dietro queste proposte ci sono le richieste di migliaia di donne e uomini che ogni giorno ci scrivono per raccontarci l’ingiustizia che stanno vivendo. Durante il mio intervento ho voluto leggere la lettera di una di loro: una ragazza idonea che, dopo aver superato tutte le prove, si ritrova ancora bloccata in un limbo per il mancato scorrimento della sua graduatoria.
Purtroppo la destra continua a voltare le spalle a queste persone e a competenze già selezionate di cui il Paese ha immediato bisogno. Noi non ci fermiamo e continueremo a batterci per superare queste ingiustizie e mettere finalmente nuove energie al servizio del Paese.