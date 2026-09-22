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FESTA DELL’UNITA’ A PONTE MILVIO

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Dal profilo Facebook del PD Ponte Milvio

Dal 28 al 30 settembre vi aspettiamo per tre giorni di festa in sezione

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