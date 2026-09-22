HomeEventi FESTA DELL’UNITA’ A PONTE MILVIO 22/09/2026 0 122 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Dal profilo Facebook del PD Ponte Milvio Dal 28 al 30 settembre vi aspettiamo per tre giorni di festa in sezione TagsfestaMilvioponteUnità Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteFesta del turismo lento a BraccianoArticolo successivoBocciati gli emendamenti per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20% Ultimi articoli Primo piano GIUSEPPE LAVITOLA A FILOROSSO (RAI 3): “NON SONO MAI STATO SOCIO DI UNA SOCIETA’ CON MIO PADRE” Primo piano ADRIANA LINHARES DE LUCENA A FILOROSSO (RAI 3) SU LAVITOLA: “LUI NON C’ENTRA. SECONDO ME STA COPRENDO QUALCUNO” Eventi A CANALE MONTERANO IN ARRIVO UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI Società Universitari di tutta Europa a Cerveteri: con Roberto Paolini tra Necropoli e Museo Nazionale Cerite Politica Bocciati gli emendamenti per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20% Carica altri