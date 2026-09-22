HomeSocietà

Il sindaco di Bracciano Crocicchi: “Un bene confiscato alla criminalità diventa una casa per chi ha più bisogno”

0
125

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Dopo un lungo percorso e grazie a un finanziamento regionale, abbiamo restituito questo immobile alla comunità, riqualificandolo.
Presto sarà una Casa Famiglia per minori non accompagnati, un luogo di accoglienza, protezione e nuove opportunità.
L’avviso pubblico per la gestione è già stato pubblicato: un altro passo concreto verso l’apertura del servizio.
Trasformiamo così un simbolo dell’illegalità in uno spazio di giustizia sociale, legalità e futuro.
Il video è visionabile al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/1084945391070851
Articolo precedente
Il Teatro Traiano apre la stagione con Paolo Calabresi in “Tutti gli uomini che non sono”
Articolo successivo
Festa del turismo lento a Bracciano

Ultimi articoli

Primo piano

GIUSEPPE LAVITOLA A FILOROSSO (RAI 3): “NON SONO MAI STATO SOCIO DI UNA SOCIETA’ CON MIO PADRE”  

Primo piano

ADRIANA LINHARES DE LUCENA A FILOROSSO (RAI 3) SU LAVITOLA: “LUI NON C’ENTRA. SECONDO ME STA COPRENDO QUALCUNO”

Eventi

A CANALE MONTERANO IN ARRIVO UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI

Società

Universitari di tutta Europa a Cerveteri: con Roberto Paolini tra Necropoli e Museo Nazionale Cerite

Politica

Bocciati gli emendamenti per cancellare definitivamente la “taglia idonei” e l’assurdo limite del 20%

Carica altri