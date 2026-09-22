Il sindaco di Bracciano Crocicchi: “Un bene confiscato alla criminalità diventa una casa per chi ha più bisogno”

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Dopo un lungo percorso e grazie a un finanziamento regionale, abbiamo restituito questo immobile alla comunità, riqualificandolo.
Presto sarà una Casa Famiglia per minori non accompagnati, un luogo di accoglienza, protezione e nuove opportunità.
L’avviso pubblico per la gestione è già stato pubblicato: un altro passo concreto verso l’apertura del servizio.
Trasformiamo così un simbolo dell’illegalità in uno spazio di giustizia sociale, legalità e futuro.
Il video è visionabile al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/1084945391070851