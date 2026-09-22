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Il Teatro Traiano apre la stagione con Paolo Calabresi in “Tutti gli uomini che non sono”

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IL teatro Traiano di Civitavecchia

Comunicato stampa

Civitavecchia, 22 settembre 2026 — Il Teatro Traiano apre la stagione 2026/2027 sabato 3 ottobre, alle 21, con “Tutti gli uomini che non sono”, spettacolo di e con Paolo Calabresi, in scena insieme a Carolina Di Domenico. È un fuori abbonamento pensato per inaugurare il cartellone.
Lo spettacolo prende spunto da una storia vera e gioca sul confine tra realtà e finzione: dal finto Nicolas Cage accolto allo stadio di San Siro a una serie di trasformismi, in un intreccio di racconto, video inediti e vita reale. Calabresi, noto al grande pubblico anche per il ruolo di Biascica nella serie “Boris”, firma anche la regia.
Lo spettacolo dura 90 minuti. I biglietti sono disponibili su TicketOne; con il codice PROMO1015 il costo è di 15 euro in platea e 10 euro in galleria.
“Apriamo la stagione con uno spettacolo che gioca sul confine tra ciò che è vero e ciò che è finto, e lo facciamo fuori abbonamento e a un prezzo pensato per essere accessibile,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “È un modo per invitare al Traiano. I biglietti sono già in vendita, e conviene muoversi per tempo.”
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