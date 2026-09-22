MUGGIÒ (MB) – IL 26 SETTEMBRE AL PARCO TERESA CASATI LO SPETTACOLO TEATRALE MULTIMEDIALE “S. FRANCESCO, VOCE DI PACE TRA CIELO E TERRA”

Comunicato stampa

L’evento, promosso dal Comune e organizzato dall’Associazione Libertamente con ArcheoTheatron, porta in scena la regia di Agostino De Angelis nell’anno dell’ottavo centenario francescano. In scena un’opera corale tra recitazione, musica dal vivo, danza e videoproiezioni con la partecipazione del tessuto artistico della Brianza.

Un grande evento di teatro, musica e riflessione spirituale si appresta ad animare il panorama culturale della Brianza. Sabato 26 settembre alle ore 21:00, la splendida cornice naturale del Parco Teresa Casati di Muggiò ospiterà lo spettacolo teatrale multimediale “S. Francesco, voce di pace tra cielo e terra”, ideato e diretto dall’attore e regista Agostino De Angelis.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Libertamente nella persona del Presidente Stefano Colombo in sinergia con l’Associazione ArcheoTheatron di Desirée Arlotta, con il sostegno del Comune di Muggiò, guidato dal Sindaco Michele Messina e dall’Assessore alla Cultura Roberta Rinaldi, che ha voluto fortemente offrire alla cittadinanza una produzione di alto valore culturale, sociale e artistico e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza, Fondazione della Comunità Monza e Brianza.

L’allestimento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni internazionali per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. Lo spettacolo intende riscoprire l’attualità del messaggio francescano attraverso i nodi centrali del suo pensiero: il richiamo universale alla fraternità e al superamento dei conflitti in un momento storico complesso, il rapporto d’armonia e rispetto verso la natura e il creato, la ricerca di senso e l’incontro tra la dimensione terrena e quella trascendente.

Fede, storia e arte si fondono nel modello teatrale ideato da De Angelis, da anni impegnato nella valorizzazione dei luoghi d’interesse storico e paesaggistico attraverso format multidisciplinari. Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco diverse forme espressive, coinvolgendo attivamente anche le realtà culturali del territorio con gli attori delle Compagnie Teatrali Monzesi, le corografie di Valeria Lotto con Alessia Vitagliano, il canto del Gruppo Vocale Anonimo Quarto. Proiezioni sull’architettura della Villa con effetti luce nel Parco renderanno più suggestivo il luogo, coerentemente con la poetica del regista, che fa della scelta dei luoghi un elemento centrale della narrazione, il Parco Teresa Casati non sarà una semplice cornice, ma una scenografia viva. Il verde cittadino dialogherà con la figura di San Francesco, trasformando lo spazio naturale in un tempio a cielo aperto dedicato all’ascolto e alla contemplazione.

“Portare in scena la figura di San Francesco significa parlare al cuore dell’uomo contemporaneo. La scelta di valorizzare il Parco Teresa Casati unisce il messaggio di tutela del creato alla forza del teatro condiviso con la comunità e con gli artisti del territorio.” Agostino De Angelis.

Ingresso Libero fino a esaurimento posti.