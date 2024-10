Asl Roma 1, Frecciarosa, la prevenzione viaggia in treno

Frecciarosa la prevenzione viaggia in treno. ASL Roma 1 insieme a Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione IncontraDonna organizza una giornata di screening e vaccinazioni per diverse fasce di età.

Sarà possibile per donne residenti nel territorio della ASL Roma 1 tra i 45 e i 74 anni (tra i 45 e i 49 anni con prescrizione del medico curante) eseguire mammografia; per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni ritiro il kit per screening per il tumore del colon-retto; per donne residenti nel territorio della ASL Roma 1 tra i 25 e i 64 anni eseguire lo screening per il tumore della cervice uterina (Pap Test); eseguire la vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV – Gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 26 anni) e prenotare PAP test e e Mammografia per tutte le donne residenti nella Regione Lazio.

Presenti all’iniziativa il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, l’Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics (Gruppo FS) Sabrina De Filippis, la Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino.

L’evento si terrà presso via dello Scalo di San Lorenzo 16