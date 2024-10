Ladispoli, biblioteca avvia il progetto “Dentro un libro, ci conosciamo”

L’amministrazione comunale informa che nuovo progetto didattico è stato avviato dalla Biblioteca: Dentro un libro, ci conosciamo. Nella biblioteca di classe, cresciamo!, incontri formativi dedicati all’educazione al libro e alla lettura, rivolti agli insegnanti della scuola primaria (saranno approfondite metodologie e tecniche da utilizzare con alunni delle classi III-V) ed agli insegnanti delle secondarie di primo grado (scuole medie).

Il progetto è strutturato in due seminari, differenziati per classi di insegnamento dei partecipanti, finalizzati all’approfondimento delle tecniche di educazione alla lettura.

Argomenti affrontati:

• Aggiornamento sulle più interessanti novità editoriali dell’editoria per ragazzi: generi letterari a confronto (principio di bibliovarietà)

• Affinamento delle capacità e tecniche di educazione alla lettura

• Esercitazioni sulla pratica della lettura a voce alta

• Esercizi di progettazione incontri e percorsi di lettura da proporre in classe.

Gli incontri per gli insegnanti delle elementari ( classi III-V) si svolgeranno di giovedì: il 24 ottobre e il 7 novembre, dalle ore 15:15 alle ore 17:45.

Gli incontri per gli insegnanti delle scuole medie si svolgeranno di martedì: il 29 ottobre e il 12 novembre, dalle ore 15:15 alle ore 17:45.

Tutti gli appuntamenti saranno tenuti da Mariella Procacci de Il semaforo blu, Cooperativa da anni impegnata in attività di promozione del libro e della lettura che persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere la forza della narrazione e della lettura a voce alta, strumenti educativi indispensabili per favorire momenti di ascolto attivo e dialogo sia con i bambini che con gli adulti.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019, è gratuito ma è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca.