Cerveteri: al via l’iter per la riqualificazione di Piazza Aldo Moro

“Protocollo d’intesa con Ordine Architetti per la progettazione di una piazza più bella e fruibile”

Cerveteri, 5 apr. – “Grazie al Protocollo d’Intesa firmato recentemente tra l’Amministrazione comunale di Cerveteri e l’Ordine degli Architetti, comincia a prendere forma l’idea di della riqualificazione di piazza Aldo Moro, uno degli spazi più importanti della città”. Così una nota del Circolo Pd di Cerveteri, Davide Sassoli, che prosegue: “L’accordo per il lancio di un Concorso di idee proprio sulla progettazione di una piazza più bella e più fruibile rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e l’estetica del centro, rendendo Piazza Aldo Moro un punto di riferimento, nonché un luogo condiviso e inclusivo, per cittadini e visitatori”.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questo percorso, che il Partito Democratico di Cerveteri ha fortemente voluto, in collaborazione con professionisti di alto livello. La riqualificazione di Piazza Aldo Moro sarà un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e per dare un nuovo volto a uno degli spazi più rappresentativi di Cerveteri. Dal concorso di idee scaturiranno progetti con particolare attenzione all’ambiente, al contesto storico e all’innovazione che saranno poi vagliati dall’Amministrazione e condivisi coi cittadini”, conclude la nota del Circolo Pd di Cerveteri.