Il Lazio all’International Astronautical Congress

Si è concluso a Milano, l’International Astronautical Congress (IAC), la più importante manifestazione mondiale nel settore dello spazio, organizzata dall’International Astronautical Federation, con il coordinamento dell’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Leonardo.

La Regione Lazio, con Lazio Innova, ha partecipato con un proprio stand alla kermesse internazionale che ha visto la partecipazione di 10mila partecipanti, con 2mila organizzazioni provenienti da oltre cento Paesi e la presenza dei responsabili delle agenzie spaziali, degli scienziati e dei leader del settore.

Lo spazio istituzionale regionale – che ha ospitato una collettiva di imprese del Lazio in rappresentanza dell’industria, della ricerca e dell’innovazione del territorio, con il supporto del PR Fesr 2021-2017 – ha proposto un vero e proprio innovation hub per il networking e il knowledge sharing delle Pmi e delle startup, con l’obiettivo di sviluppare opportunità di business tra le imprese del Lazio e le realtà appartenenti a cluster nazionali e internazionali di settore.

Sei le imprese del Lazio presenti allo IAC presso lo stand regionale:

CSHARK

PMI innovativa che opera nei settori IT e Aerospaziale, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura HW/SW per l’integrazione di qualsiasi dispositivo IoT, gateway e che possa comunicare con la sala di controllo anche senza una connessione Internet e a un costo accessibile.

DELTA SPACE

Fornisce connettività IoT attraverso una costellazione proprietaria di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), per il monitoraggio e controllo da remoto di strutture agricole, infrastrutture autostradali, sistemi energetici e del settore della logistica marittima.

GM SPAZIO

Opera dal 2005 nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, Gestione Scenari Sintetici 4D (Spazio+Tempo), AI e digital twin.

MIPRONS

Piccola impresa innovativa che sviluppa un sistema di propulsione spaziale ad elettrolisi dell’acqua brevettato, miniaturizzato e ad alte prestazioni, progettato per migliorare le operazioni satellitari.

PROGETTI SPECIALI ITALIANI

Pmi specializzata in Sistemi Integrati e Attività Multidisciplinari per lo sviluppo dedicato di microsatelliti ad alte prestazioni e UAV con i relativi payload per applicazioni dual use per EO, ​​SAR, ELINT e METEO missione.

STUDIOMAPP

È un fornitore leader di soluzioni di intelligence geospaziale, che sfrutta l’intelligenza artificiale avanzata, il telerilevamento e l’analisi dei dati per ottimizzare il processo decisionale.

Nel corso dell’evento è stato inoltre celebrato il ventennale del programma ESA BIC Lazio. Cofinanziato dalla Regione Lazio e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e gestito da Lazio Innova, il programma facilita l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali per applicazioni innovative commerciali, con l’obiettivo di aiutare imprenditori o ricercatori con idee innovative che intendano applicare tecnologie, know how e dati di derivazione spaziale in settori non spaziali.

Il settore dell’aerospazio nel Lazio vanta eccellenze assolute nella ricerca e nella leadership industriale, sia a livello nazionale che internazionale con circa 300 tra grandi, piccole e medie imprese e più di 23mila addetti, generando un fatturato annuo di oltre 5 miliardi. A questi dati d’impresa si uniscono quelli della ricerca e del mondo accademico che lavorano in stretta sinergia con il settore produttivo aerospaziale.