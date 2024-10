Anguillara, libri, il 25 la presentazione di “Il mio posto fra i lupi”

E’ la storia di Liliana e del suo viaggio, non solo interiore, che si intreccerà con le vicende di Trieste e dei profughi istriani, arrivando a mischiarsi con la follia degli anni di piombo e i drammi dell’ex Jugoslavia. La trama oscilla sulla linea del tempo e dello spazio, costringendo i protagonisti a muoversi in città differenti, in nazioni che hanno cambiato confini e identità, attraverso avvenimenti sanguinosi. Liliana percorre a ritroso la rotta dell’esodo, per approdare al porto della guerra.