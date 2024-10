“Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori”, il convegno al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Successo per la presentazione di “Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori” di Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista, ordinario della società psicoanalitica italiana, che nasce dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino, presentato a Roma, martedì 15 ottobre, alle 15.30, nella “Sala Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) (Viale Trastevere, 76 / A).

L’opera, edita da Carena Editore, si rivolge agli insegnanti, ai genitori e alle famiglie, che hanno un ruolo primario nella crescita e nello sviluppo psichico e affettivo, nonché corporeo dei propri figli.

“La psicoanalisi è una cura, la talking cure, ma non solo – ha spiegato la psicoanalista Adelia Lucattini – Le istituzioni psicoanalitiche e gli psicoanalisti sono attivi nella ricerca scientifica in ambito infantile, sull’età evolutiva e che si estende fino all’età adulta e alla terza età. Gli analisti dialogano anche le neuroscienze e con diverse discipline dall’antropologia, alla sociologia, alle scienze umane, alla letteratura, alla filosofia, alla musica e altre arti. L’Infant research è tutt’oggi molto vivace e ci arricchisce con nuove scoperte, dal funzionamento della mente infantile, alle relazioni madre-bambino e padre-bambino.Gli psicoanalisti sono anche formatori, non solo di altri analisti, ma anche di insegnanti e di tutti coloro che si occupano di bambini e adolescenti: educatori, coach sportivi, tutor didattici, etc. Questo libro è indirizzato a genitori e familiari, e a tutti coloro che si occupano di infanzia. Offre la possibilità di acquisire uno sguardo più ampio e profondo nei confronti dei bambini e del loro mondo interno. Inoltre, propone nuovi vertici di osservazione e strumenti pratici applicabili nella vita quotidiana, a casa, a scuola, nello sport. È un libro indirizzato anche agli studenti, che vogliano avvicinarsi all’infanzia e a sé stessi”.

Nell’occasione, sono intervenuti Giovanni Russo, Capo della Segreteria del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Sottosegretariato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Prof. Mario Morcellini, il Direttore de “La Voce della Scuola”, Diego Palma, l’attrice Annabella Cerliani, il docente e Filosofo Gianluca Valle e l’Editore Ilenia Giocondo.

“A scuola sarebbe opportuno promuovere le diagnosi sui disturbi dell’apprendimento, come DSA- ADHD- DOP, contro l’abbandono scolastico. Ringrazio l’autrice Lucattini e la giornalista scientifica per avere affrontato l’argomento in maniera comprensibile per tutti”. Così la giornalista del TG1, Patrizia Angelini che ha presentato e moderato l’evento.

“Sono convinto che ‘Psicoanalisi e Bambini’ si rivelerà una fonte preziosa di ispirazione e conoscenza per tutti coloro che sono interessati alla psicoanalisi infantile. Ringrazio gli autori e gli intervistati per il loro contributo significativo a questa importante area di studio” ha detto il Prof. Diego Palma, direttore de La Voce della Scuola.

A proseguire l’intervento di Ilenia Giocondo, editore del libro (Carena Editore): “Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’onorevole Paola Frassinetti per l’ospitalità, che sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo per il futuro delle nuove generazioni; questo libro, non è solo un opera editoriale, ma un progetto che ha l’obiettivo di fornire a genitori e insegnanti, uno strumento volto a migliorare la consapevolezza sui bisogni psicologici dei bambini, promuovendo una nuova cultura del benessere infantile. La casa editrice Carena lavora in modo sinergico con il giornale La Voce della Scuola, con cui condividiamo la visione comune di contribuire alla cultura educativa e sociale del nostro Paese”.

Per la docente e sceneggiatrice Annabella Cerliani: “Un libro scritto con grande umiltà capace di farci capire la grandezza di diventare madri e padri senza usare termini troppo specialistici, mantenendo la profondità del messaggio. Un libro appassionante e commovente che tutti dovrebbero leggere un vero manuale per diventare genitori”.

Per il Prof. e filosofo Gianluca Valle: “Il libro di Adelia Lucattini Psicoanalisi e bambini – Vademecum per i genitori, è un prezioso strumento di riflessione e approfondimento per tutti coloro che – per ragioni professionali e di studio, o anche perché genitori – vivono accanto ai bambini. Questa raccolta di interviste della giornalista scientifica Marialuisa Roscino ad Adelia Lucattini, si presta, infatti, a numerosi livelli di lettura: prendendo il lettore per mano, lo introduce ai capisaldi della sapienza psicoanalitica sull’infanzia, mostrando l’efficacia diagnostica e terapeutica delle teorie di Freud e di Winnicott, di Reik e di Ainsworth.

I temi affrontati, tra i molti, sono quelli del bonding e del gioco, della pregnanza evolutiva della musica e del disegno, della vitalità emotiva delle fiabe, delle difficoltà di apprendimento (DSA, ADHD).

Alla fine di questa carrellata di esperienze e di concettualizzazioni, ricca di suggerimenti pratici per genitori e operatori della scuola, si riscoprirà quanto sia importante “ricordarsi di essere stati bambini prima di essere diventati adulti” (A. de Saint-Exupéry). Come sottolinea a più riprese l’Autrice del volume, facendo eco a “Il piccolo principe”, i figli nascono – ancora prima della loro venuta al mondo – nella mente dei loro genitori ed è a partire da lì che devono essere nutriti e protetti”.