Festa del Cinema di Roma, inaugurato lo spazio “Lazio terra di cinema”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la responsabile della struttura autonoma Cinema, Lorenza Lei, hanno inaugurato lo spazio “Lazio Terra di Cinema”, all’interno della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della musica Ennio Morricone.

Nel corso dell’evento sono state presentate le attività del settore cinema e audiovisivo che si svolgeranno nello spazio della Regione Lazio fino al 27 ottobre. In particolare, sono state illustrate le iniziative legate alla promozione del territorio, alle eccellenze del Lazio, con attenzione alle tematiche sociali, ambientali e di attualità. “Lazio Terra di Cinema” è uno spazio aperto per discutere e confrontarsi sul futuro del cinema e dell’audiovisivo con esperti del settore, appassionati, rappresentanti istituzionali e di categoria.

Tanti saranno anche i momenti di networking, incontri con registi e produttori che parleranno dei film che li hanno trovati protagonisti. Tra le iniziative, un incontro organizzato da Roma Lazio Film Commission, con un focus su aspetti particolari legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di favorire una riflessione interdisciplinare sull’impatto di questo nuovo strumento sulla produzione e promozione culturale, con riferimento al settore cinema e audiovisivo.

Una particolare attenzione della Regione è rivolta alle giovani generazioni e su come vivere i festival. Uno spazio specifico sarà infatti offerto alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, con l’iniziativa Daily Young: ospiterà ragazze e ragazzi under 25 che formeranno una redazione audiovisiva per realizzare reportage sulla Festa del Cinema e sui suoi protagonisti.

L’iniziativa Daily Young prevede la realizzazione di brevi reportage audiovisivi, a cura di una redazione costituita da quattro mini-troupe, che racconteranno quotidianamente gli eventi più significativi della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma. I giovani coinvolti nelle troupe assolveranno alle funzioni di giornalista cinematografico, regista, organizzatore, operatore di ripresa, fonico di presa diretta, montatore. Dopo una breve formazione iniziale, a cura della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, le troupe realizzeranno brevi reportage audiovisivi per raccontare il cinema. La Scuola Volonté curerà anche il tutoring delle attività e i reportage saranno pubblicati sui canali YouTube della Festa del Cinema di Roma, della Scuola Volonté e di Lazio Terra di Cinema.

All’interno dello spazio “Lazio, Terra di Cinema” è presente anche una mostra fotografica “Autistic City”. Un progetto fotografico che ha come protagonisti i ragazzi autistici di “Modelli si Nasce” ed è ispirato alle atmosfere retrò e ai colori pastello del regista Wes Anderson, celebre per la capacità di affrontare temi anche molto seri con sensibilità e fantasia. L’obiettivo della mostra è quello di celebrare la diversità e di costruire una realtà dove ogni individuo è libero di essere sé stesso. Il lavoro è stato promosso dall’Accademia del Lusso di Roma, con la direttrice Laura Gramigna, ideato e coordinato da Carolina Turra, docente di Styling, assieme agli studenti del corso. Marta Petrucci, fotografa di moda, ha realizzato gli scatti.

Uno sguardo alla parte internazionale ci sarà poi con il Premio “Lazio, Terra di Cinema” rivolto a personalità del mondo del cinema internazionale che si sono particolarmente distinte per l’impegno e i risultati conseguiti nel settore cinematografico e dell’audiovisivo.

Un altro motivo di soddisfazione per la Regione Lazio è il film “Berlinguer, la grande ambizione” di Andrea Segre, pellicola d’apertura, in concorso, finanziato con il fondo europeo PR-Fesr 2021-27 bando regionale Lazio Cinema international (edizione 2023), che sostiene le coproduzioni cinematografiche e audiovisive internazionali, con compartecipazione delle imprese dell’audiovisivo laziali.

«Il Lazio è ‘Terra di Cinema’ per eccellenza. Siamo, infatti, la seconda regione europea per investimenti nel settore, con 60 milioni in tre anni e oltre 200 produzioni in piedi. Oggi abbiamo inaugurato, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, lo spazio chiamato “Lazio Terra di Cinema“. Un luogo aperto alla discussione e alla riflessione su un comparto che rappresenta non soltanto una parte fondamentale della nostra economia, ma anche un’occasione preziosa per illuminare la grande Bellezza della nostra Regione» ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Sono orgoglioso del lavoro che Lorenza Lei e la dott.ssa Troccoli stanno compiendo con grande energia. Sono anche orgoglioso del lavoro fatto dalla scuola Gian Maria Volontè, per l’alta formazione dei giovani professionisti. Perché il futuro del cinema è nelle loro mani. Penso, poi, al ruolo della Fondazione Film Commission che stiamo rinnovando in chiave strategica nella mission. La strada tracciata è quella giusta e tutto ciò è stato possibile grazie a una rinnovata capacità di dialogo e ascolto che, adesso, inizia a portare i suoi frutti» ha concluso il presidente Rocca.