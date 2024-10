Everyone a Bracciano, un nuovo progetto fotografico

Il primo weekend di ottobre è approdato a Bracciano Everyone progetto fotografico, “creatura” di Massimo Masini. Quest’ultimo, fotografo di fama internazionale specializzato in ritratto ed abituato ad alternarsi fra campagne pubblicitarie e magazine patinati, ha deciso di rendere accessibile a “chiunque”, appunto, l’opportunità di ottenere un ritratto d’autore, privilegio troppo spesso riservato al così detto mondo vip. Everyone nasce con l’intento di fotografare tutti per raccontare quanto di unico ci sia in ognuno, perché l’arte fotografica d’autore, come sottolinea lo stesso Masini, è, e deve essere, universale e democratica. Questo è quello che è accaduto, per la prima volta in un evento rivolto al pubblico, nei giorni 4, 5, e 6 ottobre al Chiostro degli Agostiniani a Bracciano. I partecipanti hanno colto l’opportunità di posare per una sequenza di scatti uno tra i quali sarà scelto dall’autore come “mattone” del progetto. Un percorso lungo il suggestivo colonnato del chiostro popolato da alcuni scatti del fotografo giungeva al set allestito per l’occasione. L’evento, accolto e patrocinato dal Comune di Bracciano, seppure non favorito dalle avverse condizioni meteo, ha riscosso notevole successo soprattutto nella giornata di domenica 6 ottobre. Ha presenziato all’evento il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi giunto a complimentarsi con Masini e concedendosi con entusiasmo, anch’esso, al suo obiettivo. Data la positiva risposta di pubblico Everyone si ripromette di tornare presto in ulteriori incontri sul territorio. (credits Beatrice Santini)