La campagna nazionale “la prevenzione è il nostro capolavoro” di Komen Italia

Ottobre segna un momento cruciale per la sensibilizzazione sui tumori al seno grazie alla campagna “la prevenzione è il nostro capolavoro”, organizzata da Komen Italia con il Ministero della cultura e sotto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Fondazione Pubblicità Progresso. L’obiettivo è promuovere la prevenzione attraverso eventi, diagnosi precoci e iniziative culturali che uniscono arte e salute.

La campagna, alla sua quinta edizione, si apre con l’illuminazione in rosa del Colosseo, dando avvio a un mese ricco di attività che attirano l’attenzione sul tema della salute delle donne.

Un aspetto distintivo è la collaborazione con il Ministero della cultura, che mette in evidenza l’opera di Antonio Canova “Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice”, esposta alla Galleria Borghese. Questo legame simbolizza la bellezza e la forza delle donne, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Chi sostiene Komen Italia con una donazione potrà accedere gratuitamente a cento musei statali in Italia, promuovendo così cultura e accesso al patrimonio artistico.

Cuore della campagna è la Carovana della prevenzione, un programma itinerante che offre esami gratuiti di diagnosi precoce in diverse città italiane. Le unità mobili forniranno esami per il tumore al seno e altre neoplasie, oltre a promuovere il benessere fisico e mentale delle donne.

La Carovana farà tappa in città simboliche come Palermo e Roma, dove collaborerà con realtà sportive e culturali.

La campagna sottolinea l’importanza del supporto psicologico e delle terapie integrate per le pazienti in cura, contribuendo a migliorare il benessere psico-fisico e a ridurre il rischio di recidive.

Nel mese di ottobre, il Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia, con sede presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, avvierà nuovi progetti di ricerca e formazione, tra cui il settimo master universitario di terapie integrate in oncologia, rafforzando così l’impegno verso una medicina che si prenda cura non solo della malattia, ma anche della persona nella sua interezza.

La campagna include eventi per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico, come la Race for the Cure, il Padel for the Cure e il Golf for the Cure, che combinano sport e solidarietà.

Komen Italia inaugurerà nuovi centri per le terapie integrate e promuoverà “MetaDINAMICHE: percorsi di benessere”, offrendo esperienze rigeneranti per donne con tumore metastatico.

“La prevenzione è il nostro capolavoro” è un movimento che unisce arte, salute e comunità, impegnandosi per il benessere delle donne. La campagna non solo evidenzia l’importanza della diagnosi precoce, ma offre anche strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle pazienti e delle loro famiglie, rappresentando un capolavoro di impegno, solidarietà e cultura.

Per maggiori dettagli sugli eventi e le tappe della Carovana della prevenzione, è possibile consultare la scheda informativa completa qui.

https://komen.it/evento/roma-spinaceto-2024/

https://komen.it/iniziative/carovana-della-prevenzione/

https://komen.it/evento/roma-19ottobre/

https://komen.it/evento/roma-serafico-2024/

Paola Forte

redattrice L’agone