Bracciano, al teatro Charles De Foucauld fine settimana con “Apparenze”

Un gruppo di amici si riunisce a cena sul terrazzo di casa di due di loro per celebrare l’eclisse di Luna. Questa la cornice di una serata romana come tante, che però vedrà la Luna spettatrice e complice d’un gioco, pensato per dare alla cena un sapore diverso lasciando in luce i segreti, le verità taciute o le semplici dimenticanze che ognuno dei protagonisti affida alla discrezione meccanica dei propri smartphone. E proprio questi piccoli vasi di Pandora portatili rischieranno di liberare per sempre il lato in ombra della vita.

Il collettivo garage è un gruppo di amici che, d circa 30 anni, organizza spettacoli per passione, per piacere di stare insieme, per. Desiderio di divertirsi e fare divertire. Per il collettivo fare teatro è contemporaneamente anche un impegno sociale perché il ricavato degli spettatori viene sempre devoluto in beneficenza.

Teatro Charles De Foucauld, via delle palme, 6 – Bracciano

Associazioni Generazione Musica e Fa.Rò.