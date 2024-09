Alla Regione Lazio premiati i migliori sciatori della regione

Una Sala Tirreno della Regione Lazio stracolma e in festa per la 41ª edizione di Lazio Pianeta Sci, la manifestazione che, come da tradizione, ha aperto la stagione del CLS (Comitato Lazio e Sardegna) della Fisi. Durante l’evento, realizzato con la collaborazione di Energia Pura, Uyn sports, Lvs Rental, Liski, Onesporter, Family Park Campocatino, BCC Roma, Delbrusco e Campo Felice, partner del Comitato, sono stati premiati atleti e tecnici del Comitato del CLS che hanno raccolto importanti risultati nella passata stagione ed è stata presentata quella nuova che scatterà tra circa un mese. Accolti dal Presidente del CLS della FISI Andrea Ruggeri sono intervenuti il Presidente della FISI Flavio Roda, il Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Barbaro, gli Assessori Regionali Elena Palazzo e Massimiliano Maselli. Dopo i saluti istituzionali il via alle premiazioni di tutte discipline invernali, a iniziare dai campioni italiani Andrea Piccone (sci alpino) e Tommaso Tozzi (skiroll) con in chiusura il Trofeo Girolamo Mechelli, giunto alla 31ª edizione. A seguire la presentazione delle squadre agonistiche 2024 delle diverse discipline del CLS.



«Felice di presenziare qui, perché il CLS è uno dei comitati più importanti d’Italia e quindi era doveroso esserci. Mi auguro che la prossima stagione porti la neve per poter ripartire con le nostre stazioni appenniniche», ha affermato il Presidente della FISI Flavio Roda. L’assessore allo sport, turismo e ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo ha sottolineato l’interazione tra sport, turismo e anche ambiente: «Festeggiamo i risultati sportivi di questi ragazzi, ben sapendo la leva che operano gli sport invernali sul turismo nella nostra Regione. Chi fa questo tipo di discipline poi non può che amare il proprio territorio e il proprio ambiente: lo sport può essere uno straordinario momento per promuovere l’educazione ambientale tra i giovani». Infine la soddisfazione per la riuscita della manifestazione del Presidente del CLS della FISI Andrea Ruggeri: «Nonostante tutte le difficoltà abbiamo chiuso il calendario della scorsa stagione, ottenendo risultati agonistici di grande valore. Ringrazio le autorità presenti per il loro supporto e mi auguro che la nuova stagione non sia ostacolata dalla mancanza di neve. Saremo particolarmente impegnati sia a livello agonistico che organizzativo con tanti appuntamenti in calendario che culminerà con l’organizzazione, insieme al Comitato Abruzzese, dei Campionati Italiani Chlidren di sci alpino dal 17 al 22 marzo».