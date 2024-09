Disabilità, Ass. Luca Coscioni: “In Regione Lazio ripristinato il pagamento dei contributi di cura ai disabili gravissimi”

Dichiarazione di Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative sulla disabilità dell’Associazione Luca Coscioni: “Dopo una lunga attesa e numerosi appelli da parte delle famiglie coinvolte, l’Associazione Luca Coscioni prende atto dell’avvenuto pagamento dei contributi di cura destinati ai disabili gravissimi, che non erano stati erogati nei mesi di luglio e agosto nel distretto sociosanitario di Viterbo (ASL VT-A). Accogliamo con favore questo risultato, riconoscendo l’intervento dell’assessore regionale all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, nel ripristinare il sostegno economico per i disabili gravissimi. Rimane tuttavia irrisolto il nodo politico su come questi fondi verranno gestiti nel futuro. La preoccupazione principale riguarda la necessità di una garanzia a lungo termine di continuità e stabilità nell’erogazione di tali contributi. Le famiglie non possono più vivere nell’incertezza rispetto a risorse fondamentali per la cura dei propri cari. L’Associazione Luca Coscioni continuerà a seguire da vicino la situazione e si impegnerà affinché i finanziamenti e l’assistenza per le persone con disabilità gravissime non vengano ridotti, ma anzi potenziati.”