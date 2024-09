Al via i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla SP 493 Braccianese Claudia

A partire da oggiinizieranno i lavori per la costruzione della nuova rotatoria all’incrocio tra la SP 493, Via Roma e Via Caduti di Nassirya. Questa importante opera, congiuntamente agli attraversamenti pedonali già realizzati, darà un ulteriore contributo alla sicurezza stradale della zona, come anche migliorerà il deflusso del traffico.

L’opera comporterà temporanei disagi alla circolazione e, come disposto dall’ordinanza n. 52/2024, si dispone:

• dalle ore 8.00 del giorno 18 settembre divieto di accesso in Via Roma all’incrocio con la SP 493;

• obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via Caduti di Nassirya in direzione Via Roma;

• strada chiusa all’altezza dell’incrocio con la SP 493 per i veicoli su Via Roma, segnalata da apposita cartellonistica provvisoria.

Chiariamo che tale ordinanza sarà vigente sino a cessata esigenza, ovvero per permettere alla ditta di aprire il cantiere e garantire la sua messa in sicurezza. Si presuppone che tale attività impegnerà pochi giorni, dopo di che verrà ripristinato il regolare regime stradale.

Cotral, le fermate di Via Roma e Via IV Novembre saranno spostate su SP 493 all’altezza di Piazza Don Pier Luigi Quattrini per i mezzi diretti e provenienti da Roma.