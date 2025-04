Municipio XV, Torquati: “Bando alloggi ex custodi scuole Morro Reatino e stazione Prima Porta”

-riceviamo e pubblichiamo-

“E’ online l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo oneroso dei due alloggi degli ex custodi delle scuole di via Morro Reatino 45 a Grottarossa e di via della stazione di Prima Porta 16.

A seguito dell’approvazione del “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale”, la Giunta del Municipio XV ha approvato lo schema di avviso pubblico per i due immobili che potranno ora tornare ad essere una risorsa per il nostro territorio, fruibili e a disposizione della Comunità. Per questo, ci rivolgiamo ora alle associazioni e fondazioni di volontariato, culturali, sociali e sportive del territorio, che partecipando al bando potranno utilizzare i due locali per lo svolgimento di attività di promozione culturale, artistica, sportiva e sociale per la cittadinanza.

Con gli Assessori Tatiana Marchisio e Alessandro Cozza siamo davvero soddisfatti di poter consegnare alla cittadinanza questi spazi pubblici chiusi e inutilizzati da anni, per di più all’interno di due scuole, punti nevralgici dei quartieri e importanti luoghi di aggregazione non solo per i ragazzi ma per tutta la Comunità. Un’opportunità per le associazioni di animare con la loro passione e le loro competenze questi luoghi che ci immaginiamo possano diventare presto punto di riferimento per la cittadinanza offrendo servizi per tutte le età. Siamo davvero convinti che questa possa essere anche un’ulteriore ottima occasione di crescita per tutte quelle realtà territoriali che fino ad oggi non potevano contare su un luogo fisico in cui riunirsi, lavorare e crescere come associazione.

E’ possibile presentare domanda di partecipazione per un solo lotto inviando la proposta progettuale e la documentazione annessa via pec entro e non oltre le ore 12.00 del 07/05/2025. Sul sito del Municipio XV tutte le info: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1362343 .”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Roma, 7 aprile 2025