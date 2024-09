NaturArte, al via la V edizione del festival sulla sostenibilità a Trevignano Romano

Riparte il 21 e 22 settembre, all’interno del suggestivo borgo di Trevignano Romano, sulla sponda settentrionale del Lago di Bracciano, la quinta edizione di NaturArte, un festival multidisciplinare dedicato alla sostenibilità e al benessere psicofisico, ideato dall’Associazione Giovanile Sintónia e realizzato con la collaborazione ed il sostegno del Comune di Trevignano Romano e della Città metropolitana di Roma Capitale. “Insieme diventiamo Mondo” è il claim di questa edizione, che si conferma un viaggio verso l’equilibrio tra corpo, cuore e mente, consapevole delle 95 attività, più di 70 operatori operatori qualificati, 27 attività sul corpo, 30 laboratori/giochi/performance per attivare le emozioni, 38 talk e tavole rotonde per attivare la mente, insomma due giornate ricche da vivere insieme per una felicità sostenibile. NaturArte, già premiato dalla Rete dei Comuni Sostenibili come “buona pratica di sostenibilità”, nasce con l’intento di arricchire, coinvolgere e animare il territorio (e non solo), offrendo una proposta che mette al centro il rispetto per l’ambiente e per la persona. Questo evento, ormai consolidato, promuove valori come la sostenibilità declinata in ogni ambito della vita, ponendo l’attenzione anche sul concetto di benessere, inteso come equilibrio necessario da raggiungere tra corpo, cuore e mente.

Durante il festival, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare ai numerosi eventi, potendo scegliere tra modalità diverse di incontro, tra workshop, tavole rotonde, talks, speech e laboratori pratici allestiti in aree attrezzate con l’obiettivo di far acquisire una maggiore consapevolezza su come diventare più sostenibili a partire dalle piccole cose del quotidiano, come ad esempio trovare alternative alle plastiche o su come adottare un’alimentazione sana, senza impattare sull’ambiente. Tra gli appuntamenti più attesi, quelli offerti da esperti sull’alimentazione e l’ambiente, come l’intervento dei rappresentanti del WWF, dello chef Gabriele Branca che discuterà di sostenibilità partendo dall’alimentazione e dell’incontro con Patrizio Paoletti, che introdurrà il dibattito delle buone pratiche dei comuni sostenibili che trasformano l’Italia. Anche per questa edizione, il festival vedrà la proficua collaborazione con il CONI Lazio, il Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano e l’AiCS Commissione Nazionale Ambiente. L’iniziativa inoltre è inserita tra le attività promosse e sostenute dalla DMO Beltur con il contributo della Regione Lazio.

Non mancheranno poi performance sportive e non solo, la presenza di operatori professionali in ambito olistico e scientifico per un’armonica visione del benessere, in una alternanza tra meditazione e passeggiate alla scoperta delle bellezze della natura, per offrire un’esperienza completa e rigenerante. Anche il cibo sarà protagonista: il nostro impegno è quello ad essere sostenibili perfino in questa proposta, (di)mostrando come si possono gustare ed avere voglia di replicare scelte vegetali che esaltano i sapori. NaturArte si conferma non solo come un appuntamento importante per il territorio ma anche come un’occasione costruttiva per immaginare una nuova comunità più attenta all’ambiente, al rispetto per la vita e all’inclusione.