Nuova viabilità a Ladispoli per i lavori Acea

Si rende noto che per permettere ad Acea i lavori di risistemazione di un tratto di pubblica fognatura, fino al completamento dell’opera è vietata la circolazione di tutti i veicoli (ad eccezione dei titolari di passi carrabili presenti per consentire il parcheggio privato interno) in Via Trento, nel tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi. Inoltre è vietata la circolazione di tutti i veicoli nei seguenti tratti: Via Duca degli Abruzzi, tratto compreso tra Via Trento e Via Flavia; Via Flavia, tratto compreso tra Via Odescalchi e il Lungomare Regina Elena.