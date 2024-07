CNA Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi e il terzo Rapporto sull’Economia dell’Alto Lazio

E’ stato illustrato alla Camera di Commercio di Viterbo, il

terzo Rapporto sull’Economia dell’Alto Lazio con un focus

sull’imprenditoria femminile.

Il rapporto ha mostrato come i settori export e turistico siano

particolarmente promettenti.

L’export agricolo, alimentare, delle bevande e tessile ha visto

incrementi significativi, sebbene il comparto della ceramica abbia

registrato un calo del 13,3%. Per quanto riguarda l’imprenditoria

femminile, invece, si è registrata una decelerazione nei settori

agricolo (-3,2%) e commerciale (-1,7%), mentre il settore dei servizi

di alloggio e ristorazione è cresciuto del 2,3%.

Dati negativi per il settore delle costruzioni, che ha subito un calo a

causa della fine dei bonus ristrutturazione 110 e del tasso di

disoccupazione che è passato dal 7,4% al 9,7%, con una particolare

preoccupazione per l’occupazione giovanile.

Sul rapporto è intervenuto il segretario della CNA di Viterbo

Civitavecchia, Attilio Lupidi, che ha sottolineato la resilienza delle

imprese locali nonostante le difficoltà infrastrutturali e le sfide della

ripresa post-Covid, evidenziano i numeri positivi dell’export nei settori

dell’agricoltura, dei prodotti alimentari, delle bevande e del tessile e

come la qualità e l’innovazione possano portare a risultati significativi.

“Tuttavia – ha affermato Lupidi- non possiamo ignorare le criticità

emerse, come il calo delle imprese tradizionali e la difficoltà nel

settore delle costruzioni a causa della fine dei bonus ristrutturazione

110. È fondamentale trovare nuove forme di sostegno e incentivi per

questi settori.

Per quanto riguarda l’imprenditoria femminile, i dati raccontano un

calo nei settori agricolo e commerciale.

Anche attraverso il nostro raggruppamento di interesse CNA Impresa

Donna, dobbiamo lavorare per garantire che le imprenditrici abbiano

un accesso facilitato al credito e alle risorse necessarie per crescere e

innovare”.

Ha, quindi, accolto positivamente l’incremento delle imprese nei

settori alloggio e ristorazione. Sul tasso di disoccupazione in aumento

ha aggiunto: “E’ un campanello d’allarme che richiede interventi

urgenti, soprattutto per l’occupazione giovanile. La CNA si impegna a

favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro,

introducendoli ai mestieri artigiani e creando nuove opportunità

lavorative”.

Lupidi conclude sottolineando l’importanza di fare squadra per

sostenere e sviluppare le eccellenze del territorio. “La Cna – ha

dichiarato- è pronta a collaborare con tutte le istituzioni e gli enti

locali per raggiungere questi obiettivi”.