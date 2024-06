E’ tempo di relax (e divertimento) allo “Smeraldo camping village”

Il mondo della disabilità sceglie “Smeraldo camping village”. L’estate tanto attesa è arrivata e con il caldo sono giunti nella struttura di Trevignano Romano i ragazzi dell’Associazione italiana persone down . Sono anni che questi giovani scelgono la nostra struttura per i servizi offerti e soprattutto per l’accoglienza che il nostro staff manifesta nei loro confronti. I ragazzi di AIPD effettueranno durante il soggiorno di una settimana, molte attività: ricreative, sportive, escursioni e non ultimo godranno della bellezza di questo ambiente, della freschezza del lago di Bracciano e di tutto il territorio lacustre. E’ per noi motivo di orgoglio operare con questi giovani che la sera si divertono con la Just dance, il karaoke e i giochi all’aria aperta coinvolgendo gli ospiti del camping affascinati da tanta gioia di vivere. Per gentile concessione del Consorzio di Bracciano i ragazzi potranno usufruire di una piacevole gita sul lago, con il battello del Consorzio. Terminata la prima settimana, a seguire ospiteremo i ragazzi autistici della onlus “Divertitempo”.

Con loro organizzeremo un corso di vela con il supporto del circolo velico “Acquarella”, con il quale collaboriamo per tutte le attività del lago. I ragazzi autistici effettueranno inoltre una escursione affascinante recandosi a vedere i falchi di Rocca Romana con i loro rapaci diurni e notturni. Anche per loro il Consorzio di Bracciano ha predisposto una gita sul battello con partenza da Trevignano Romano. Sono giornate impegnative ma interessanti che coinvolgono tutti, stimolati dalla grande energia che riescono a trasferirci questi ragazzi con la loro vitalità.

Infine, “Smeraldo camping village” dispone di una spiaggia attrezzata, chiamata “Chiosco Smeraldo”, che permette di trascorrere una piacevole giornata al lago, rinfrescati da gustosi aperitivi e appagati da una buona cucina familiare, sotto l’ombra di grandi platani e originali tele di yuta. Vi aspettiamo con grande piacere e auguriamo una splendida estate!

Alberto Guidi