L’importanza delle api, vere e proprie sentinelle dell’ambiente

Siamo felici di condividere con voi le attività realizzate nella fattoria sociale AAIS onlus dedicata al meraviglioso mondo delle api a ridosso della giornata mondiale”. L’Aais ha aderito al progetto Gens “Salviamo la Regina. Conoscere e salvaguardare il mondo delle api” promosso dall’Ente parco regionale, dall’Ispra e dal Comune di Bracciano, una collaborazione che dimostra come può funzionare un percorso di inclusione

Per la prima volta i ragazzi, Michele e Giorgia, con il supporto degli esperti dell’Ispra e di “Apicoltura Grazioli Stefano”, sono andati nelle scuole primarie per insegnare ai bambini l’importante ruolo delle api nel pianeta, come sentinelle dell’ambiente e come esempio di ecosistema sociale. Una volta conclusa la prima fase di educazione circolare, oltre 50 bambini delle scuole “Via Crivelli” (Roma) ed “Enzo Biagi” (Cesano) hanno fatto visita all’apiario didattico nel centro polivalente “Sabrina AAIS in Fattoria Sociale”. Presenti oltre ai tecnici-Ispra il direttore dell’Ente parco, il coordinatore dell’educazione ambientale, l’assessore alle politiche sociali e il sindaco di Bracciano.

Il gruppo lavoro di apicoltura formato da 6 ragazzi con disabilità si sono alternati nei laboratori didattici e interattivi, e in apiario, grazie anche al supporto dei tecnici-Ispra che da anni forma e supporta in questa avventura. La visita didattica ha visto partecipare anche le figure istituzionali presenti come esempio di inclusione e di cambiamento. La giornata si è conclusa con consegna di attestati, matite seminabili e cappellini.

E’ importante questa contaminazione che permettere di costruire reali percorsi di integrazione e partecipazione, con la speranza di accogliere sempre nuove scuole e offrire attività didattiche inclusive, per la salvaguardia della biodiversità e del pianeta.

Si ringrazia l’Ispra, che ha sempre creduto nell’importanza di riuscire a far comprendere concetti tecnico-scientifici relativi alle api e al loro meraviglioso mondo non solo a persone con disabilità, ma anche ai bambini e ai non addetti ai lavori, coinvolgendo sempre più colleghi. Inoltre ringraziamo Lagone.it sempre presente a documentare e raccontare le nostre attività.