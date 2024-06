Il lago di Bracciano si trasforma in un simbolo di pace

Oggi il lago di Bracciano sarà il suggestivo scenario di un evento dedicato alla pace e alla riflessione. Organizzato dal Consorzio del Lago di Bracciano, l’evento “Il Lago per un Mondo di Pace” invita tutti i cittadini a partecipare a una serata che celebra la speranza e la solidarietà.

L’evento avrà inizio alle 18:00 con l’imbarco al Molo degli Inglesi a Bracciano. I partecipanti saliranno a bordo del battello del Consorzio del Lago di Bracciano, dove sarà issata la bandiera della pace, simbolo dell’impegno per un mondo senza conflitti. Durante la navigazione, ci fermeremo in un punto del lago per un momento di riflessione, accompagnato da parole e musica che evocheranno i conflitti attualmente presenti nel mondo.

Il presidente del Consorzio del Lago di Bracciano ha sottolineato l’importanza di questo evento come occasione per unire la comunità in un gesto di solidarietà e speranza. “Il lago, con la sua bellezza e serenità, è il luogo ideale per riflettere sulla pace e per ricordare che ognuno di noi può fare la differenza. Speriamo che questo evento possa ispirare tutti a contribuire alla costruzione di un mondo migliore.”

Al ritorno al molo, la serata si concluderà con un aperitivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di condividere pensieri e speranze in un’atmosfera conviviale.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata ai numeri 3339744692 e 3272269307. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano prendere parte a questo significativo momento di comunità e riflessione.

“Il Lago per un Mondo di Pace” rappresenta un’iniziativa unica nel suo genere, che unisce la bellezza naturale del Lago di Bracciano con un messaggio potente e universale. Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento speciale, che promette di lasciare un segno nel cuore di tutti i partecipanti.