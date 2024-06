Abbandono selvaggio di rifiuti nel XV Municipio di Roma, per Italia dei Diritti servirebbe un deterrente per evitarlo

Il movimento Italia dei Diritti – De Pierro torna a occuparsi dei rifiuti abbandonati sul suolo romano portandoci ancora una volta nel XV Municipio e precisamente in via Oriolo Romano. E’ la vice responsabile IdD per il Municipio 15 di Roma a segnalare nuovamente l’abbandono dei rifiuti nella zona:” Non è la prima volta che ci occupiamo di via Oriolo Romano dove sovente è costume dei residenti abbandonare oggetti ingombranti nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, così come è abitudine per gli operatori addetti alla rimozione di tali rifiuti intervenire solo dopo le nostre segnalazioni. Questa volta in bella vista, oltre ai cassonetti pieni, si nota un bel divano pronto forse ad accogliere chi, stanco, voglia farsi un riposino. Ci chiediamo – conclude la Simeoni – per quale motivo visto che questa zona spesso è teatro di abbandoni selvaggi di rifiuti ingombranti come più volte abbiamo segnalato, non vengono installate delle foto trappole per risalire agli autori di tali abbandoni”? Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per il movimento interviene sulla segnalazione di Katia Simeoni:” E’ ormai chiaro a tutti che la zona di via Oriolo Romano sia una di quelle scelte dagli zozzoni per abbandonare a terra i propri rifiuti, e la proposta di Katia Simeoni di installare delle foto trappole per risalire agli autori di questo scempio ambientale per poterli poi sanzionare mi sembra sensato. Invitiamo pertanto gli amministratori capitolini, in particolar modo quelli del XV Municipio di Roma Capitale, a prendere in considerazione il nostro suggerimento, a meno che non esistano motivi ostativi che ne impediscono l’installazione. In questo caso – conclude Spinelli – sarebbe bene trovare il modo di superare gli ostacoli per poter mettere in pratica iniziative che possono fare da deterrente all’abbandono dei rifiuti”.