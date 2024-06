I Lions e il Progetto “ Kairos”

Il Club Lions Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini ha promosso, durante il c.a. scolastico, il Service Kairos presso il Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” di Bracciano.

La responsabile del service per il Club, prof.ssa Patrizia Bellesi, dopo aver preso contatto con la scuola e con un Insegnante Referente di Progetto già dall’inizio dell’anno scolastico, ha lasciato ai Docenti coinvolti la massima libertà di conduzione ed articolazione delle attività interne, che hanno coinvolto una seconda classe del liceo linguistico e una quinta ginnasio.

L ’incontro conclusivo si è svolto il 4 giugno 2024, nell’Aula Magna della scuola, alla presenza degli studenti, delle insegnanti che hanno seguito il progetto, prof.sse Chiara Luciotto e Francesca Onali e , per il Lions Club, delle Socie Bellesi e Nocchi e del Presidente Zambelli.

Il progetto Kairòs ha la finalita’ di facilitare l’inclusione scolastica e sociale di persone che consideriamo diverse da noi per molteplici ragioni ma, in realtà, non e’ rivolto a studenti e bambini con diversa abilità, ma costituisce un percorso di analisi e di riflessione per tutti i ragazzi “normodotati” che formeranno la società di domani affinchè, sotto la guida dei propri insegnanti, si rendano conto di quanto ciascuno, con le proprie caratteristiche, rappresenti una ricchezza e opportunità di crescita per tutti gli altri.

Nel caso delle scuole secondarie superiori i materiali di lavoro forniti dal Lions Club , sono costituiti da filmati molto coinvolgenti sui problemi della diversità e disabilità con percorsi guidati per discussioni e lavori di gruppo, poesie e frasi d’autore anch’esse fonti di confronto collettivo.

Dal lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico, sono emersi due percorsi illustrati a più voci dalle insegnanti e dai ragazzi con presentazioni in power point. Gli studenti hanno parlato della loro esperienza e di quanto le varie attività abbiano fatto prendere loro coscienza del significato della parola “diversità”.

Secondo le parole della prof.ssa Luciotto, che ha condotto l’esperienza nella classe, ”il progetto Kairòs è stato per noi e per i nostri studenti un’opportunità molto importante per crescere, partendo dalle basi della relazione educativa: la conoscenza di sè stessi e dei compagni di classe. I ragazzi si sono messi in gioco dichiarando le loro difficoltà e i loro punti di forza e dimostrando che, se li ascoltiamo, hanno sempre qualcosa da dirci. Coscienti che la consapevolezza di sè stessi e dell’altro è il fondamento indispensabile per l’accettazione e l’accoglienza della diversità. Il progetto ha certamente contribuito ad aggiungere qualche importante tassello alla creazione di un contesto di apprendimento e di relazione inclusivo, obiettivo imprescindibile del nostro istituto”.

Questo feedback positivo ha costituito, qualora ve ne fosse stato bisogno, una conferma della validità di questa proposta di Service offerto dal Club Lions, che da sempre dedica alle scuole una particolare attenzione attraverso Progetti educativi di assoluto pregio.

Se è vero , come dice lo stesso incipit di Progetto , che “ KAIROS é la divinità greca che personifica il momento giusto o opportuno, ossia il tempo esatto in cui l’uomo puo’ intervenire tempestivamente affinchè un ritardo o una omissione dell’agire non arrechino danni agli individui”, allora possiamo dire con soddisfazione che questa attività si è calata al momento giusto nella realtà di questi adolescenti, aprendo le loro coscienze e le loro menti alla comprensione di fenomeni non sempre facili da capire e affrontare.

Anna Ramella

Segretario LC Bracciano Anguillara S . Monti Sabatini