Trevignano, pillole di Summer Fest 2024

Riceviamo e pubblichiamo – Nell’ambito del programma del Trevignano Summer Fest 2024, sveliamo i primi appuntamenti.

Stimolante aprire con la Fanfara della Polizia di Stato, il 28 giugno alle ore 18:30 al Molo. Grazie alla collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta e Don Piero, torna l’esibizione di questa realtà, nata come formazione da parata sul modello di analoghi organismi di tradizione tardo-Risorgimentale, inizialmente si esibiva prevalentemente a cavallo. Successivamente la Fanfara è stata istituita come complesso musicale appiedato, ridisegnandone l’organico con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliandone la sezione ritmica. Avremo modo di apprezzarne il repertorio che spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, a testimonianza di un elevato grado di professionalità raggiunto.

Bello riuscire a trasformare un evento in una buona tradizione. Questo è quello che rappresenta COME ON… SWING, festival alla prima edizione di una formula nuova, mai sperimentata a Trevignano Romano: quella di declinare lo Swing non soltanto guardando alla tradizione sincopata italica ma, piuttosto, oltrepassare l’oceano ed arrivarne alla culla. Il 29 giugno, l’area del Molo sarà teatro di una serie di concerti, di performance, di richiami ad un periodo storico musicalmente mai dimenticato. Tra colori e suoni, il territorio sarà animato dal ballo, tra la gente che popolerà il consueto mercatino avendo l’inattesa opportunità di cogliere una lezione gratuita per principianti dai ballerini presenti. Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band, Inès Boom Boom, la scuola Tutti Frutti Rock’n’roll con i suoi ballerini, Grammofonia e Lady Grammy, RGS media partner … queste solo alcune delle presenze che popoleranno COME ON… SWING, lo swing on the lake.

Qualcuno potrebbe pensare che si vince facile perché il lago dà spettacolo e la natura è così prepotente da offrire degli spettacoli inattesi. Ma chi ci vive, chi ci lavora è consapevole che tutto questo richiede impegno e Trevignano Romano, ha tanti riconoscimenti ottenuti e confermati negli anni. Attenzione e cura, del territorio, dell’ambiente, della comunità, sono le chiavi o, se volete, la sfida, che costantemente ci viene chiesto di accettare. Siamo partner, promotori, sostenitori di tanti progetti che si sviluppano e crescono nel nostro territorio. Ecco perché siamo felici di annunciare la “Summer School – Oli essenziali e terapie integrate nel trattamento della paziente affetta da tumore al seno” che si svolgerà a Trevignano Romano il 3, 4 e 5 luglio 2024, co-organizzata dal nostro Comune e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Sotto la direzione del Prof. Maurizio Sanguinetti, questo appuntamento riunisce lo sforzo integrato dei docenti afferenti a due Master di I livello già presenti nell’offerta formativa della sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un numero sempre crescente di pazienti oncologici si rivolge alle medicine integrate per migliorare la qualità della vita attenuando i sintomi correlati alle terapie. Il corso è pensato per fornire al professionista la conoscenza di approcci terapeutici multidisciplinari per sostenere la paziente oncologica malata di una complessa patologia come quella del cancro al seno. Le medicine integrate rappresentano, in questo contesto, una risorsa importante per la Sanità Pubblica ma, al contempo, è necessario proporre al paziente un metodo ragionevolmente condiviso, con strumenti di lavoro adeguati, protocolli terapeutici e raccomandazioni che integrano la medicina allopatica con le evidenze scientifiche delle medicine integrate.

Il 4 luglio riapre quella bellissima terrazza tra la Rocca ed il Lago, che è l’Arena Palma. Come ogni anno protagonista assoluto è il grande cinema, con appuntamenti con i classici del cinema nazionale e internazionale, ma anche con i grandi successi che hanno contrassegnato questo anno, da Perfect Days a Io Capitano, dalla Cortellesi a Miyazaki. E poi le uscite particolarmente attese in questa estate piena di novità, anche nel programma dell’Arena. Ogni settimana, una serata speciale dedicata all’incontro con un grande protagonista del cinema italiano e, senza spoilerare troppo, regaliamo solo una anticipazione: tra gli ospiti attesi, Riccardo Milani. E poi due importanti collaborazioni che arricchiscono ulteriormente le proposte. Con Roma Sinfonietta, due opportunità per gustare al meglio la musica proposta: il 7 luglio Nando Citarella ed i Tamburi del Vesuvio e poi, al termine del mese, la grande classica di Nino Rota per il cinema di Fellini e Coppola. Non da meno l’intesa con Fondazione Entroterre che ci porta Francesco Cavestri, uno dei più grandi talenti del jazz italiano. Ma non finisce qui perché arriva anche uno spettacolo di teatro dedicato ai ragazzi che si chiama Anapoda. Insomma, molte le sorprese annunciate dal 4 luglio e per tutto il mese di agosto, in un panorama unico.

Nell’estate trevignanese, torna la manifestazione ideata da Marta Capponi: “I Suoni della Rocca”, quattro concerti in una piccola area, ricca di storia. Il cammino per arrivare al luogo di incontro, ripaga perché lo spettacolo offerto dai concerti al tramonto, consente di vivere un’esperienza esclusiva. Si apre il 7 luglio con il concerto di Alessandro D’Alessandro, compositore di musiche per cinema, teatro e documentari, è un vero esploratore e sperimentatore contemporaneo di suoni, pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata all’organetto, ha creato un originale sistema di percussione dell’organetto e di modulazione continua dei suoni. Un progetto che l’artista porta avanti con grande passione, per organetto ed elettronica. Il 14 luglio, Marta Capponi e Federico Ferrandina, voce e chitarra tra canzoni e improvvisazione. L’amore per l’improvvisazione e per la forma canzone ed il desiderio di portare la propria visione del mondo oltre i confini nazionali: queste le similitudini di intenti e d’arte che hanno portato due compositori di grande talento a unire le proprie abilità in un progetto comune. Luciano Orologi, sax e fisarmonica, è l’artista che animerà il concerto del 21 luglio. Una esibizione dove si potrà percepire nettamente bravura ed esperienza maturata durante una intensa attività concertistica con vari gruppi musicali classici, etnici e sperimentali. Per chiudere alla grande questo percorso de “I Suoni della Rocca”, il 3 agosto, arriva il cantautorato romantico di Raffaella Misiti e Stefano Scatozza, voce e chitarra per Acustimantico, un gruppo musicale che unisce stili e generi diversi, dalla canzone d’autore alla musica etnica, dal pop al jazz all’avanguardia. I Suoni della Rocca sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Entroterre: tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Tutto qui? Assolutamente no perché ci sono tanti altri momenti interessanti da cogliere e la soluzione per non perderne assolutamente nessuno, è tenersi aggiornati con i siti e le pagine social del Comune di Trevignano Romano ma anche del TrevignanoRomanoTurismo.it, in stretta collaborazione con APT.